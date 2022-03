To będzie kolejny dość słoneczny dzień z plusową temperaturą. Wartości na termometrach w ciągu dnia wahać będą się od 3 do nawet 7 stopni Celsjusza. Mimo to niewykluczone, że na południowym wschodzie kraju pojawią się delikatne opady śniegu.

4 Fot. Gazeta.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl