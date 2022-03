Zobacz wideo Wołodymyr Zełenski - przez krytyków był nazywany komikiem i klaunem, dziś odważnie przewodzi Ukrainie

Jak podaje Informacyjna Agencja Radiowa, uczniowie i studenci z Ukrainy będą mogli kontynuować naukę w Polsce. Na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiła się informacja, także w języku ukraińskim, na temat zasad przyjęcia do placówek.

REKLAMA

Wojna w Ukrainie. Ukraińscy uczniowie i studenci będą mogli kontynuować naukę w Polsce

Jak przekazała rzecznika resortu edukacji Anna Ostrowska, zajęcia szkolne dla uczniów z Ukrainy nie muszą być typowymi lekcjami. - Takie dziecko przybywające z Ukrainy może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z języka polskiego, może być przyjęte do polskiej szkoły - powiedziała, dodając, że "w zależności od potrzeb samorząd, organ prowadzący, powinien sprawdzić, czy w danej szkole jest miejsce, żeby przyjąć to dziecko, czy na przykład powinien być utworzony oddział przygotowawczy". - Tu będziemy zachęcać samorządowców, żeby tworzyli takie oddziały przygotowawcze ze względu na to, że nie do końca znamy sytuację tych uczniów, tych dzieci - wyjaśniła.

Więcej aktualnych wiadomości z kraju i świata znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Parlament Europejski przyjął wniosek Ukrainy o wstąpienie do UE. Reakcja Rosji

Przemysław Czarnek o spotkaniu z ministrem edukacji Ukrainy: Rozmawialiśmy o przygotowanym dla dzieci systemie

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek odbył natomiast "ważną i wzruszającą rozmowę" z ministrem edukacji Ukrainy. - Rozmawialiśmy o tym systemie, który przygotowaliśmy dla dzieci i młodzieży ukraińskiej, która w ogromnej liczbie już przeszła przez granicę polską. Trzeba mieć świadomość tego, że uchodźcy dzisiaj to są matki z dziećmi. Na 380 tys. osób, które przekroczyły granicę polsko-ukraińską od czwartku połowa to są dzieci w wieku szkolnym - podkreślił minister.

Jak przekazał Czarnek, "system musi być otwarty" nie tylko na przyjęcie uczniów do szkół, ale także na ich wsparcie psychologiczne w tej trudnej chwili, jak i na sam powrót w przyszłości do Ukrainy. - Opowiedziałem panu ministrowi, mojemu odpowiednikowi ukraińskiemu, jak ten system jest przygotowany i zapewniłem, że również wy jesteście otwarci na nich. Że ta przyjaźń będzie okazywana dzieciom i młodzieży ukraińskiej, bo oni tego po prostu dzisiaj bardzo potrzebują - powiedział.

Czy ukraińskie dzieci będą przyjmowane do szkół w Polsce? Zasady

Polskie szkoły dostaną dodatkowe wsparcie w związku z wojną w Ukrainie. Są też rekomendacje dla nauczycieli

Jak pisaliśmy w poniedziałek, szkoły, które przyjmą uczniów pochodzących z Ukrainy, otrzymają dodatkowe środki finansowe. MEiN przygotowało także specjalne rekomendacje dla nauczycieli i pedagogów, dotyczące wsparcia psychologiczno-pedagogicznego w związku z toczącą się w Ukrainie wojną. Informacje te kierowane są zarówno do polskich, jak i ukraińskich uczniów.