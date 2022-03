Od 24 lutego w Ukrainie trwa wojna, a tysiące obywateli tego kraju, głównie kobiety i dzieci, uciekają przed wojną m.in. do Polski. Od inwazji Rosji na Ukrainę do Polski wjechało ponad 377,4 tys. osób.

REKLAMA

Zobacz wideo Ukraina kolejny dzień odpiera ataki Rosji. Zniszczenia w państwie są coraz większe

Kraków. Pociąg ruszył z dziećmi, matka nie zdążyła do niego wsiąść

W poniedziałek (28 lutego) ukraińska rodzina, która uciekała przed wojną do Polski, przyjechała do Krakowa, gdzie miała przesiąść się do pociągu jadącego do Szczecina. Jednak podczas przepakowywania bagażu rodzina rozdzieliła się na chwilę, a kobieta nie zdążyła wsiąść do wagonu. Skład ruszył, a w nim znajdowali się dwaj synowie kobiety 13- i 6-latek. Kierownik pociągu szybko zorientował się, że rodzina została rozdzielona i niezwłocznie powiadomił policję - informuje lokalny portal Przelom.pl. Dzieci zostały przejęte przez policję na dworcu kolejowym w Krzeszowicach w województwie małopolskim.

Atak Rosji na Ukrainę. Protesty w całej Polsce [ZDJĘCIA]

Policjantom przy pomocy tłumacza udało się porozmawiać z chłopcami. Przekazali, że pochodzą z okolic Lwowa i razem z matką jadą do Szczecina, gdzie przebywa i pracuje ich ojciec - dowiedział się portal Onet.pl. - Mama chłopców została wkrótce przetransportowana do Krzeszowic. W trakcie oczekiwania na jej przyjazd Jura i Ilia dostali jedzenie i picie, zwiedzili też nasz komisariat - przekazał podczas rozmowy z portalem Przelom.pl Michał Godyń z Komisariatu Policji w Krzeszowicach.

Rodzina do Szczecina miała ponownie wyruszyć we wtorek. Do tego czasu przebywała w internacie schroniska młodzieżowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl

Wojna w Ukrainie. Rosjanie celują z broni w ludność cywilną. Jest nagranie

MSWiA: Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy mogą udać się do punktu recepcyjnego

28 lutego do Polski wjechało z Ukrainy ponad 100 tys. osób, z kolei we wtorek (1 marca) do godz. 7 rano granicę przekroczyło kolejnych 24 tys. osób. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało, że od początku wybuchu wojny w Ukrainie do Polski przybyło ponad 377,4 tys. osób. W województwach lubelskim oraz podkarpackim, jak i w całej Polsce, działa w tej chwili 27 punktów recepcyjnych dla uchodźców z Ukrainy.

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj

"Wszystkie osoby uciekające z Ukrainy przed konfliktem zbrojnym, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce, mogą udać się do punktu recepcyjnego. Otrzymają tam informacje na temat pobytu w Polsce, posiłek, podstawową opiekę medyczną, miejsce na odpoczynek oraz zostanie im wskazane tymczasowe zakwaterowanie. Wszyscy mają dostęp do bezpłatnej opieki medycznej i polskiej służby zdrowia. Uchodźcy są także bezpłatnie dowożeni do przygotowanych i bezpłatnych miejsc zakwaterowania" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez MSWiA.

****

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w artykule poniżej:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc