Straż Graniczna we wtorek 1 marca opublikowała dane dotyczące liczby osób z Ukrainy, które zostały przeprawione przez granicę. W poniedziałek do Polski wjechało ponad 100 tys. osób, natomiast we wtorek tylko do godz. 7 odprawiono kolejnych 24 tys. osób. Łącznie od 24 lutego, czyli dnia napaści Rosji na Ukrainę, funkcjonariusze SG odprawili na przejściach granicznych ponad 377,4 tys. osób uciekających z objętej wojną Ukrainy.

REKLAMA

Zobacz wideo Warszawska Arena Ursynów przekazana do dyspozycji uchodźców

Jak uchodźcom z Ukrainy pomagać na granicy?

Tysiące osób z całej Polski zmobilizowało się, by pomóc osobom uciekającym z Ukrainy przed wojną. Przekazują produkty pierwszej potrzeby, jedzenie, znalazły się też osoby, które przyjeżdżają na przejścia graniczne, skąd odbierają nie tylko swoich bliskich, ale też nieznane im wcześniej osoby. Chęć niesienia pomocy to bez wątpienia piękna i budująca inicjatywa, w tym trudnym czasie nie można jednak zapomnieć o bezpieczeństwie.

"Moje serce ogromnie się cieszy, na widok tego, jak jesteśmy bardzo otwarci na pomoc w tych trudnych chwilach. Warto jednak pamiętać, aby zawsze zachować 'czujność ważki'" - pisze w mediach społecznościowych nadkom. Małgorzata Sokołowska, która prowadzi profil o nazwie "Z pamiętnika policjantki".

Więcej informacji na temat wojny w Ukrainie znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Zełenski przemawiał w PE z walczącego Kijowa. Owacja na stojąco [WIDEO]

Pomaganie uchodźcom. Rady policjantki

Nadkom. Małgorzata Sokołowska opublikowała na Facebooku listę zasad, których powinniśmy przestrzegać podczas udzielania pomocy, nie tylko w przypadku uchodźców z Ukrainy, ale zawsze, kiedy chcemy obcej osobie pomóc lub uzyskać pomoc od niej.

1. Przekaż każdemu, kto korzysta z pomocy, żeby zawsze wysyłał do bliskich numer rejestracyjny samochodu, do którego wsiada - przesłanie bliskim numeru rejestracyjnego samochodu, którym będziemy podróżować, jest bardzo ważne. Nawet jeśli kierowca wzbudził nasze zaufanie, pamiętajmy, że to obca osoba. Jest to istotne także ze względu na ewentualny wypadek lub przestępstwo.

2. Upewnij się, że osoba, którą wieziesz, została zarejestrowana na granicy! - osoba, którą zabieramy z przejścia granicznego, koniecznie powinna zarejestrować się na granicy i otrzymać dokument potwierdzający dopełnienie tej formalności. Nie można załatwić tego zdalnie, dlatego nawet jeśli uchodźcy są wykończeni po wielogodzinnym oczekiwaniu na granicy, powinni to załatwić. Brak dokumentów może powodować problemy przy dopełnianiu innych formalności w Polsce. Jeśli ktoś nie wie, że musi się zarejestrować, koniecznie go o tym poinformujmy.

Czy uchodźcy powinni składać wnioski? "Jesteście w Polsce legalnie"

3. Ty też, jeżeli kogoś obcego wieziesz, to poinformuj o tym najbliższych (wyślij choćby SMS z rysopisem osób, z którymi podróżujesz) - dzięki temu bezpieczna będzie zarówno osoba, którą przewozisz, jak również ty sam.

4. Jeżeli intuicja podpowiada ci, że coś jest nie tak, ZAUFAJ JEJ! Dodatkowo niezwłocznie powiedz o swoich wątpliwościach zaufanym osobom - ta uwaga dotyczy obu stron. Jeśli któraś z osób zachowuje się nerwowo, dziwnie, agresywnie - nie wsiadaj z nią do samochodu.

5. Włącz lokalizację w telefonie, a najlepiej w ustawieniach udostępnij bliskiej osobie swoją geolokalizację - dzięki temu pomagający i osoba korzystająca z pomocy będą bezpieczniejsze. Pomoże to również policji podczas poszukiwania takich osób, jeśli okazałoby się, że coś im się stało.

***

Trwa rosyjska wojna przeciwko Ukrainie. Są informacje o zniszczonych domach, rannych i zabitych. Potrzeby rosną z godziny na godzinę. Dlatego Gazeta.pl łączy sił z Fundacją Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM), by wesprzeć niesienie pomocy humanitarnej Ukrainkom i Ukraińcom. Każdy może przyłączyć się do zbiórki, wpłacając za pośrednictwem Facebooka lub strony pcpm.org.pl/ukraina. Więcej informacji w poniższym artykule:

Gazeta.pl łączy siły z PCPM, by wspierać Ukrainę. Sprawdź, jak możesz pomóc

Specjalne wydanie po ukraińsku z najnowszymi informacjami z Ukrainy. Gazetę możesz pobrać bezpłatnie tutaj>>>