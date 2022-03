Rosyjski samolot wleciał w polską przestrzeń powietrzną mimo zakazu. Zrobiono wyjątek

Ze względu na atak na Ukrainę przedsiębiorstwa z Rosji muszą się mierzyć z licznymi sankcjami. Należy do nich zakaz lotów w polskiej przestrzeni powietrznej samolotów rosyjskich linii lotniczych.

Mimo tego w poniedziałek rano nad Polską przeleciał IL-76 linii Volga Dnepr Airlines, informuje Flighradar24. Samolot wleciał w polską przestrzeń powietrzną w okolicach Suwałk, a następnie leciał nad Warszawą i Krakowem, by wylądować w Bratysławie.

Rosyjski samolot nad Polską miał zezwolenie na przelot

Jak podało słowackie Ministerstwo Gospodarki, samolot miał zezwolenie na przelot nad Polską. Informację potwierdził polski Urząd Lotnictwa Cywilnego.

ULC podał jedynie, że chodziło o "krytyczne zasoby dla infrastruktury elektrowni w Słowacji". Słowacki rząd wyjaśnił, że rosyjski samolot dostarczył paliwo jądrowe do elektrowni atomowej.

Po gazie i ropie słowacka gospodarka ma zabezpieczone kolejne źródło energii. Cieszę się, że udało się logistycznie to zorganizować, dziękuję również Ministerstwu Spraw Zagranicznych i Transportu za doskonałą koordynację w zakresie wydawania zezwoleń

- powiedział minister gospodarki Richard Sulík. Ostatnie zdanie odnosiło się do zakazu lotów rosyjskich samolotów nad Polską, ale również nad Słowacją.

Europa blokuje rosyjskie samoloty

Słowacja to kolejny kraj, który zamknął przestrzeń powietrzną dla rosyjskich linii lotniczych. Wcześniej zdecydowały się na to Wielka Brytania, Rumunia, Bułgaria, Słowenia, Czechy, Litwa, Łotwa oraz Estonia. Z tego powodu rosyjskie samoloty muszą latać naokoło. Zablokowany jest dla nich bowiem cały pas od Bałtyku do Morza Czarnego.

W odwecie Rosja zdecydowała o zamknięciu przestrzeni powietrznej dla polskich samolotów. Zakaz lotów nad terytorium Federacji Rosyjskiej otrzymały także Czechy i Bułgaria, a wcześniej Wielka Brytania.

