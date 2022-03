Przemyśl przyjął ponad 53 tys. osób z Ukrainy. Prezydent miasta: 100 proc. pomocy jest od darczyńców

Zobacz wideo Julia Alekseeva: Napływ ludzi z Ukrainy ciągle się zwiększa, a nie maleje

Wojciech Bakun, prezydent Przemyśla, powiedział, że obecnie ponad 90 proc. przybywających do Przemyśla to kobiety i dzieci. - 95 proc. z nich ma już swoje miejsce przeznaczenia - zaznaczył w rozmowie z Radiem Zet. Mówił, że to osoby, które jadą na razie do swoich rodzin i znajomych. - Oni wiedzą, gdzie jadą, oni nie stają przed nami i nie mówią "pomóżcie, nie mam co ze sobą zrobić, bo uciekłem z domu". To osoby, które pociągami, samochodami, autobusami udają się w konkretne miejsca w całej Polsce - zaznaczył prezydent Bakun. - Jesteśmy miastem transferowym i taką rolę dla nas przewidziano.

Bakun podkreślił, że Ukraińcy, którzy przyjeżdżają do miasta, mogą liczyć na każdą pomoc, jakiej tylko będą potrzebowali. - Dla tych osób jesteśmy takim pierwszym, bezpiecznym miejscem i chcemy, żeby to pierwsze ich wrażenie w Polsce było jak najbardziej pozytywne - tłumaczył prezydent.

Prezydent Przemyśla dodał, że jest pod wrażeniem pomocy, jaka płynie do uchodźców z Ukrainy. - 100 proc. rzeczy jest zapewniona przez darczyńców. To są osoby prywatne, ale to są też firmy - powiedział. - Otworzyliśmy te serca nasze chyba najszerzej, jak mogliśmy. Zdajemy absolutnie egzamin [...] Osoby, które przychodzą, wręcz nie wierzą [...] Przychodzą do nas jak do marketu, biorą wszystko za darmo [...] Nikt tu nie bierze na zapas, biorą tylko to, co jest potrzebne. I to jest wspaniałe. Te osoby naprawdę są wdzięczne i te wyrazy wdzięczności słyszymy i czujemy na każdym kroku - relacjonował.

