Prognoza pogody. Zimne pożegnanie z lutym. Mrozy, na początku marca też

Luty żegna się z nami stosunkowo chłodno. Pogoda za oknem jest słoneczna i wiatr nam również nie dokucza, ale słupki rtęci nie wskazują zbyt wysokiej temperatury. Najcieplej jest mieszkańcom Koszalina, gdzie jest około 6 stopni Celsjusza, a najchłodniej mieszkańcom Suwałk, bowiem tam odnotowuje się zaledwie 2 stopnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Puchar Polski siatkarzy w cieniu w wydarzeń w Ukrainie. "Nie wyobrażam sobie, żebyśmy grali z rosyjską drużyną", "Są ważniejsze rzeczy niż sport"

Prognoza pogody. Duże mrozy nadchodzącej nocy. Pierwszy dzień marca także chłodny

Synoptycy nie wykluczają, że w poniedziałek w południowo-wschodniej Polsce mogą wystąpić przelotne opady śniegu, ale dużo mniej optymistyczne prognozy dotyczą dzisiejszej nocy. Na terenie naszego kraju przewidywane są bowiem mrozy tak jak w ostatnią noc. W Poznaniu, Legnicy, czy Bielsku-Białej temperatura spadnie do -5 stopni Celsjusza, a w Nowym Targu i Kłodzku nawet do -6. Prognozy nie przewidują opadów deszczu lub śniegu, tak jak i mocnych porywów wiatru, dlatego czeka nas raczej spokojna noc.

We wtorek, 1 marca przeważać będzie zachmurzenie małe i umiarkowane, wzrastające do dużego na południu Polski. W rejonach większego zachmurzenia mogą pojawić się przelotne opady śniegu. Na termometrach zobaczymy od 2 stopni Celsjusza na Podkarpaciu, 4 stopni na Suwalszczyźnie i Mazowszu, do 6 stopni na Dolnym Śląsku. Przewidywany wiatr przeważnie słaby, z kierunków zmiennych.

Mroźny początek marca. Dopiero w drugiej połowie tygodnia spodziewane ocieplenie

Wyż, który góruje nad naszym krajem, przez jakiś czas będzie sterował pogodą w centralno-wschodniej części Europy i sprawi, że chłodne powietrze ze wschodu będzie płynąć nie tylko do nas, ale także na Bałkany.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Jak dla TVN24 przewiduje Tomasz Wasilewski, przez pierwsze półtora tygodnia marca nie możemy liczyć na ocieplenie. W dzień słupki będą wskazywać 2-3 stopnie Celsjusza na wschodzie, do 6-7 na zachodzie kraju, a nocami temperatura może spaść nawet do -6 i -7 stopni. Znacznie cieplej zacznie się robić od 10 marca i wtedy na zachodzie kraju temperatura przekroczy 10 stopni, a w połowie miesiąca powinna osiągnąć nawet 15 stopni.