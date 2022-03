Pogoda na dziś - wtorek 1 marca. Zapowiada się słoneczny, wyżowy dzień

Zobacz wideo "Obserwujemy przesunięcie stref klimatycznych". W Polsce będzie ciepło jak we Włoszech?

Początek marca zapowiada się spokojnie. Eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej nie przewidują jak na razie żadnych alertów pogodowych, plusowe wartości na termometrach będą we wtorek się utrzymywać, w dodatku dzień zapowiada się słonecznie.

Pogoda na wtorek. Na termometrach w ciągu dnia od 3 do 7 stopni Celsjusza

Pogoda na wtorek 1 marca 2022 r. Fot. Gazeta.pl

Wtorkowe wartości na termometrach w ciągu dnia wahać będą się od 3 do 7 stopni Celsjusza. Najcieplej będzie w Szczecinie, najchłodniej w Rzeszowie. Na 4 stopnie mogą natomiast liczyć Kielce, Lublin, Warszawa i Olsztyn. W Katowicach, Krakowie, Białymstoku i Bydgoszczy zapowiada się nieco cieplej - 5 stopni. W Trójmieście, Zielonej Górze, Poznaniu i Wrocławiu spodziewać możemy się natomiast 6 stopni. Pamiętajmy jednak, że w nocy i nad ranem wartości mogą być znacznie niższe i schodzić nawet do -5 stopni.

Dzień zapowiada się raczej słonecznie. Delikatne zachmurzenie możliwe tylko na południowym wschodzie kraju.



Pogoda w Polsce. Warunki biometeorologiczne będą we wtorek korzystne

Jak podają eksperci z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, słoneczna, wyżowa pogoda na terenie prawie całego kraju będzie korzystnie wpływała na organizm człowieka. "Na północnym zachodzie początkowo obojętne warunki biometeorologiczne, w godzinach przedpołudniowych szybko poprawią się do korzystnych. W Polsce południowo-wschodniej na ogół korzystna biotropia pogody wieczorem, wraz ze wzrostem zachmurzenia do dużego, może osłabnąć do obojętnej" - czytamy w komunikacie ekspertów.

