Pomoc Ukrainie. Pobierz specjalne wydanie gazety dla osób, które uciekają przed wojną

Specjalne wydanie po ukraińsku zawiera najnowsze informacje z Ukrainy - materiały napisane przez pracujących wciąż za wschodnią granicą dziennikarzy "Expressu". Są wśród nich m.in. reportaż z granicy polsko-ukraińskiej, historia Witalija Skakuna, który wysadził się wraz z mostem, by zatrzymać natarcie Rosjan, a także historia pary, która tuż po ślubie dołączyła do obrony Kijowa. Ważną częścią wydania będą kluczowe, praktyczne informacje dla przyjeżdżających do Polski Ukrainek i Ukraińców, napisane przez dziennikarzy "Wyborczej", a także Gazeta.pl oraz TOK FM. Dotyczą one m.in. możliwości uzyskania statusu uchodźcy. Gazeta będzie rozdawana w poniedziałek, 28 lutego 2022 r. przy przejściach granicznych, a także na dworcach w miastach na wschodzie Polski i w Warszawie. Z pliku pdf z wydaniem można też skorzystać online - pobrać je na komputer lub urządzenia mobilne albo samodzielnie wydrukować. Gazetę możesz bezpłatnie pobrać TUTAJ.

Specjalne wydanie gazety po ukraińsku

Ukraińska gazeta "Express", "Gazeta Wyborcza", Gazeta.pl i TOK FM przygotowały specjalne, ośmiostronicowe wydanie, przeznaczone dla obywateli i obywatelek Ukrainy, którzy musieli ewakuować się do Polski.

- Specjalny numer, który właśnie trzymacie w rękach, my, dziennikarze ogólnoukraińskiej gazety "Express", stworzyliśmy wspólnie z naszymi kolegami z "Gazety Wyborczej" w jeden dzień, otrzymując pomoc we wszystkim na pierwsze żądanie. Naszym celem jest udzielenie wsparcia informacyjnego dziesiątkom tysięcy naszych współobywateli, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów w poszukiwaniu schronienia przed wojną - mówi Uliana Vitiuk, redaktor naczelna "Expressu".

- My, dziennikarze, staramy się pomagać Ukrainie i pisać o barbarzyńskiej na nią napaści samą prawdę, pokazywać zbrodnie rosyjskich okupantów. Ale chcemy też pomagać obywatelom Ukrainy, którzy już są w Polsce lub za chwilę tutaj przyjadą i będą musieli odnaleźć się w nowej, trudnej sytuacji. Gazeta po ukraińsku w tym pomoże. Udostępniamy jej wersję elektroniczną na Gazeta.pl. Wierzymy, że zasięgi przełożą się w tym wypadku na konkretne wsparcie - mówi Łukasz Kijek, redaktor naczelny serwisów informacyjnych Gazeta.pl.

Gazeta.pl pisze dla Ukrainy i pomaga zbierać pieniądze

Na Gazeta.pl od pierwszego dnia wojny na Ukrainie publikujemy praktyczne informacje dla uciekinierów, którzy szukają schronienia w naszym kraju. Zestaw najważniejszych tekstów znajdziecie pod tym linkiem. Ponad dwa miliony złotych spłynęły już od Was na zbiórkę Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej, wspieraną przez Gazeta.pl. Pieniądze są przeznaczane na bieżąco na pomoc Ukraińcom na miejscu, w ogarniętym wojną kraju. Dziękujemy! Zbiórka trwa, można ją wesprzeć!