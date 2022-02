Wojna w Ukrainie. Gen Skrzypczak: Jeśli świat nie potępi ludobójstwa Putina, nie ma prawa istnieć

Prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował, że Ukraina złożyła wniosek do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości w Hadze. Władze w Kijowie domagają się pociągnięcia Rosji do odpowiedzialności Władimira Putina. Chodzi m.in. o użycie fałszywego pojęcia ludobójstwa w Donbasie w celu usprawiedliwienia agresji. - To zbrodnie wojenne. Odpowiedzialność jest nieunikniona - komentował Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy. - Putin stosuje metody ludobójcze ponieważ atakuje miasta ogniem artylerii, ogniem rakietowym. Demoluje miasta, zabija ludność cywilną. To jest niepojęte. Jeżeli świat i ONZ nie wyrażą oburzenia, nie potępią zbrodni ludobójstwa w wykonaniu armii Putina i Rosjan, to według mnie ten świat nie ma prawa przetrwać - mówił w Gazeta.pl gen. Waldemar Skrzypczak, były dowódca wojsk lądowych.

Prokurator Międzynarodowego Trybunału w Hadze wydał oświadczenie



W piątek 25 lutego swoje oświadczenie w tej sprawie opublikował Karim Khan prokurator Międzynarodowego Trybunału w Hadze. Wyraził on niepokój spowodowany inwazją Rosji. Przekazał, że może zostać wszczęte dochodzenie dot. aktów ludobójstwa i zbrodni wojennych popełnionych w Ukrainie. "Przypominam wszystkim stronom prowadzącym działania wojenne na terytorium Ukrainy, że mój urząd może wykonywać swoją jurysdykcję i prowadzić dochodzenie w sprawie wszelkich aktów ludobójstwa, zbrodni przeciwko ludzkości lub zbrodni wojennych popełnionych na terytorium Ukrainy" - przekazał w oświadczeniu Karim Khan, prokurator MTK w Hadze.