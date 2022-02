Pomoc Ukrainie. Czy mogę iść do lekarza lub szpitala? Opieka medyczna dla uchodźców z Ukrainy

"W związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie do Polski przybywają obywatele tego państwa, szukając m.in. schronienia i pomocy. Wśród nich są osoby, które potrzebują lub będą potrzebować pomocy medycznej. Obywatelowi Ukrainy, który przybył do Polski w związku z agresją militarną Rosji na teren Ukrainy, i który zgłosi się z problemem zdrowotnym do lekarza rodzinnego, poradni specjalistycznej, czy szpitala należy udzielić adekwatnej pomocy medycznej. Świadczenia udzielone obywatelom Ukrainy rozliczy Narodowy Fundusz Zdrowia" - czytamy w komunikacie udostępnionym przez NFZ.

Pomoc Ukrainie. NFZ zapewnia o pomocy dla uchodźców z Ukrainy

Zgodnie z komunikatem, każdy uchodźca z Ukrainy może uzyskać pomoc lekarską w przychodniach, poradniach specjalistycznych oraz szpitalach w Polsce. Jak podkreśla Narodowy Fundusz Zdrowia, Ukraińcy mogą liczyć na świadczenia takie same, jakim podlegają polscy pacjenci.

WAŻNE: Aby skorzystać z pomocy medycznej, obywatel Ukrainy musi posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów:

zaświadczenie wystawione przez Straż Graniczną RP,

odcisk stempla Straży Granicznej RP w dokumencie podróży, który potwierdza legalny pobyt w Polsce w związku z konfliktem zbrojnym w Ukrainie.

W niedzielę 27 lutego ruszyła infolinia Teleplatformy Pierwszego Kontaktu (TPK) także w języku ukraińskim - więcej informacji na stronie gov.pl. Dzwoniąc pod numer: 800 137 200 potrzebujący mogą otrzymać:

konsultację medyczną,

receptę elektroniczną,

elektroniczne skierowanie do lekarza,

elektroniczne skierowanie do szpitala,

skierowanie na test SARS-COV-2.

Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, czyli:

od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia;

w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.

Uchodźcy z Ukrainy mogą też zaszczepić się przeciwko COVID-19 w Polsce. Więcej informacji na temat zapisów i rejestracji na stronie MZ - poradnik przetłumaczony jest na język ukraiński.

Pomoc Ukrainie. Zasady przekraczania granicy Polski z Ukrainą [PORADNIK]

Pacjenci z Ukrainy. Wytyczne NFZ dla publicznych placówek medycznych

Na razie nie ma rozwiązań prawnych w tym zakresie, ale NFZ zobowiązuje placówki medyczne do odpowiedniego zachowania względem pacjentów z Ukrainy. Zgodnie z zaleceniami lekarze:

nie powinni odmawiać pomocy;

nie powinni odsyłać pacjenta do innego świadczeniodawcy;

nie powinni domagać się zapłaty za udzielone świadczenia i nie powinni wystawiać za nie faktur;

powinni ewidencjonować odrębnie każdy przypadek udzielenia pomocy obywatelowi Ukrainy na podstawie danych z paszportu i/lub z innego dokumentu podróży albo z zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP.

Za świadczenia Ukraińców zapłaci NFZ ze środków budżetu państwa. Szpitale i przychodnie będą rozliczać tych pacjentów na podstawie tych samych stawek, jakie są zapisane w umowach z funduszem. Dodatkowo rząd przygotuje też specjalne rozwiązane prawne w tym zakresie - po uchwaleniu specjalnej ustawy ośrodki współpracujące z NFZ będą mogły wysyłać rozliczenia.

Pomoc Ukrainie. Karta pobytu - komu przysługuje?

Pomoc Ukrainie. Prywatne przychodnie medyczne i organizacje również oferują pomoc

Poza publicznymi także prywatne placówki medyczne oferują pomoc dla uchodźców z Ukrainy. Jedną z takich firm jest np. LUX MED (broszura w języku ukraińskim) - informacje w sprawie leczenia można uzyskać, dzwoniąc na polsko-ukraińską infolinię: +48 (22) 45 87 007 lub pisząc maila na adres: ua.kontakt@luxmed.pl. LUX MED oferuje bezpłatną pomoc w przypadkach pilnych.

Centrum Medyczne Damiana w Warszawie uruchomiło bezpłatną pomoc medyczną dla mieszkańców Ukrainy (więcej szczegółów po ukraińsku na stronie damian.pl). Uchodźcy mogą liczyć na pakiet badań laboratoryjnych oraz wizyty u internisty czy pediatry w ramach Podstawowej Opieki Zdrowotnej. Placówka oferuje też pomoc tłumacza. Dodatkowo od poniedziałku 28 lutego zostanie uruchomiona infolinia w języku ukraińskim: 22 566 22 20 od poniedziałku do piątku w godz. 7:00 - 21:00. Od 1 marca w języku ukraińskim działać też będzie telefoniczna pomoc psychologiczna (od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 8:00 do 20:00).

Pomóc dla ciężarnych organizuje Fundacja Medycyny Prenatalnej - im. Ernesta Wójcickiego w Warszawie. Zgłaszać mogą się kobiety w ciąży oraz ich bliscy, dzwoniąc na numer: +48 223 500 050.

