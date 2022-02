Czy ukraińskie dzieci będą przyjmowane do szkół w Polsce? Zasady

Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Tysiące matek ucieka z dziećmi na Zachód, z nadzieją na znalezienie bezpieczeństwa i spokojnego jutra. Do resortu edukacji zaczęły spływać już pytania, czy ukraińscy uczniowie będą przyjmowani do szkół w Polsce. Głos w tej sprawie zabrała Justyna Orłowska, pełnomocniczka ministra edukacji i nauki do spraw transformacji.

3 Fot. Patryk Ogorzałek / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl