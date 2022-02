Pomoc Ukrainie. Jak poprosić o azyl w Polsce? Kto i jak może ubiegać się o azyl?

Azyl to jedno z podstawowych praw dla osób, które spełniają kryteria zawarte w konwencji genewskiej z 1951 roku, która dotyczy statusu uchodźców. Zgodnie z art. 1 ust. 2 uchodźca to osoba, która: "(...) na skutek uzasadnionej obawy przed prześladowaniem z powodu swojej rasy, religii, narodowości, przynależności do określonej grupy społecznej lub z powodu przekonań politycznych przebywa poza granicami państwa, którego jest obywatelem, i nie może lub nie chce z powodu tych obaw korzystać z ochrony tego państwa". Powodem prześladowań może być także konflikt zbrojny, głód czy nędza.

Udzielenie azylu to międzynarodowy obowiązek państw, które podpisały konwencję, a wśród nich są państwa Unii Europejskiej, w tym Polska. Prawo do azylu jest także zawarte w art. 18 Karty praw podstawowych UE. Natomiast artykuł 19 Karty praw podstawowych "zakazuje wydaleń zbiorowych i chroni każdą osobę przed usunięciem, wydaleniem lub wydaniem w drodze ekstradycji do państwa, w którym istnieje poważne ryzyko, iż może być poddana karze śmierci, torturom lub innemu nieludzkiemu, lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu".

Wojna w Ukrainie. Jak ubiegać się o azyl w Polsce?

Prawo azylu określone jest także w polskiej Konstytucji z 1997 roku, a jego zasady określone są w Ustawie o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Azyl wydawany jest w sytuacji, gdy konieczne jest zapewnienie danej osobie ochrony oraz gdy przemawia za tym interes Rzeczypospolitej Polskiej.

O azyl może się ubiegać osoba pełnoletnia lub dziecko będące pod opieką osoby pełnoletniej. Procedura rozpatrywania wniosku może trwać nie dłużej niż sześć miesięcy.

Wniosek o azyl — co powinien zawierać?

Azyl może być udzielony na wniosek cudzoziemca. Nie ma jednak specjalnego formularza dla tego wniosku, ale przyjęło się, że dokument ten powinien zawierać:

dane wnioskodawcy lub dane osoby, w imieniu której wnioskodawca występuje (np. małżonka, dziecka);

wskazanie kraju pochodzenia wnioskodawcy;

określenie istotnych zdarzeń będących przyczyną ubiegania się o azyl.

Jeśli cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie azylu, będąc już na terytorium Polski, musi poddać się pobraniu odcisków linii papilarnych. Ponadto zostanie też sfotografowany, co będzie istotne do wydania dalszych dokumentów.

Jeśli cudzoziemiec składa wniosek o udzielenie azylu w swoim kraju, to do wniosku musi dołączyć fotografię. Po przybyciu do Polski również poddaje się pobraniu odcisków palców.

Wnioski o udzielenie azylu rozpatruje Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców. Sam dokument należy złożyć u Konsula RP w danym kraju (czyli np. u konsula RP w Ukrainie) lub w placówce Straży Granicznej.

Wojna w Ukrainie. Co daje azyl?

Zgodnie z ustawą można mówić o azylu:

politycznym — który daje opiekę prawną;

— który daje opiekę prawną; terytorialnym — który polega na udzieleniu na terytorium jakiegoś państwa schronienia;

— który polega na udzieleniu na terytorium jakiegoś państwa schronienia; dyplomatycznym — który polega na udzieleniu osobie ściganej w danym kraju schronienia na terenie placówki dyplomatycznej.

Cudzoziemiec, który otrzyma azyl, dostaje też zezwolenie na pobyt stały.

Pozbawienie azylu następuje natomiast w przypadkach, jeśli:

ustały przyczyny, dla których azyl został udzielony (np. koniec wojny);

dana osoba prowadzi działalność skierowaną przeciwko obronności lub bezpieczeństwu państwa, lub porządkowi publicznemu.

