Rosyjska przestrzeń powietrzna zamknięta dla polskich samolotów

Samoloty należące do przewoźników polskich, czeskich oraz bułgarskich otrzymały zakaz wykonywania połączeń do Rosji oraz lotów nad jej terytorium. Według władz rosyjskich jest to reakcja na wcześniejsze decyzje dotyczące zamknięcia przestrzeni powietrznej dla samolotów rosyjskich.

Premier Mateusz Morawiecki ogłosił prace nad zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Polską dla rosyjskich linii lotniczych jeszcze w czwartek 24.02. Tego samego dnia Wielka Brytania wprowadziła sankcje wobec rosyjskich firm, w tym wobec linii Aerofłot. Decyzje o zamknięciu przestrzeni powietrznej w piątek wieczorem podjęły Czechy, a w sobotę rano Bułgaria. W sobotę po południu na Twitterze premier Estonii Kaja Kallas ogłosiła, że również Estonia zdecydowała się na ten krok.

"Zachęcamy wszystkie kraje UE do tego samego. Nie ma miejsca na samoloty państwa agresora na demokratycznym niebie" – napisała. Podobną decyzję ogłosiła Łotwa. Litwa jeszcze nie podała do wiadomości, czy również tak postąpi.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza jakiekolwiek podróże do Rosji i na Białoruś

Jednocześnie Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza jakiekolwiek podróże do Rosji i na Białoruś, ze względu na wydarzenie wojenne w tych regionach. Na oficjalnym profilu na MSZ na Twitterze znajduje się informacja, że "w razie drastycznego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa wyjazd może okazać się znacznie utrudniony lub niemożliwy". Aktualnie granicę z Rosją można przekraczać jedynie w Bezledach i Grzechotkach. Na Białorusi działają dwa przejścia graniczne dla ruchu osobowego: Bobrowniki – Berestowica oraz Terespol – Brześć. Działa także przejście obsługujące wyłącznie ruch towarowy Koroszczyn (Kukuryki) – Kozłowicze.

MSZ podkreśla na swojej stronie, że osoby przebywające na terytorium Białorusi lub Rosji powinny bezwzględnie zarejestrować się w systemie Odyseusz oraz na bieżąco śledzić informacje MSZ w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych. Zalecane jest także przygotowanie dokumentów i podstawowych ilości gotówki, tak, by były pod ręką. Ewakuacja z tych krajów może być bardzo utrudniona lub niemożliwa.

