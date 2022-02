Wojna w Ukrainie. Pociąg dla rannych do szpitala na Stadionie Narodowym

Zobacz wideo Lesia Vakuliuk: Cały czas mówimy "jeszcze" jest bezpiecznie, bo nie wiemy, co będzie za chwilę

Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował w piątek o przygotowywanym pociągu sanitarnym dla walczących w obronie Ukrainy. "Pociąg ratunkowy dla blisko 150 rannych już prawie gotowy. Razem z Waldemarem Karską rozmawialiśmy z ekipą medyczną oraz służbami mundurowymi, które współpracują z ministerstwem zdrowia przy organizacji transportu poszkodowanych z Ukrainy" - napisał polityk.

Szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk dzień później, w sobotę 26 lutego, ogłosił, że pociąg został przekazany do użytku. "Jesteśmy obok pociągu, który będzie pełnił 2 funkcje. 5 wagonów zostało przekształconych na transport sanitarny i ewentualnych rannych. 4 wagony są wypełnione pomocą humanitarną, która zostanie dzisiaj przekazana do obwodu lwowskiego" - czytamy we wpisie na Twitterze. Polityk podczas konferencji w Przemyślu (woj. podkarpackie) nie ukrywał swojej nadziei i wiary w to, że pomoc jednak nie będzie potrzebna.

Wojna w Ukrainie. Pociąg sanitarny dla ofiar

Michał Dworczyk podkreślił, że Polska zrobi "wszystko, aby w tych dniach ułatwić życie tym Ukraińcom, którzy bohatersko bronią swojej ojczyzny i również tym, którzy muszą uciekać przed działaniami wojennymi". Przekazał, że w poniedziałek 28 lutego, resort poda szczegóły funkcjonowania pociągu sanitarnego, który jest wyposażony w nowoczesny sprzęt.

- W razie potrzeby pociąg sanitarny będzie wjeżdżał do Mościsk, tam odbierał rannych, a następnie jechał do Warszawy, do szpitala na Stadionie Narodowym, skąd po diagnostyce ranni mają być transportowani do szpitali specjalistycznych - wyjaśnił szef KPRM. O bezpieczeństwo ofiar w trakcie przewozu zadba wyspecjalizowany personel.

- To jest niezwykle budujące, że od kilku dni mamy do czynienia z ogromnym zrywem solidarności wśród Polaków. Nie spotkałem człowieka, który nie chciałby w jakiś sposób pomóc Ukraińcom najechanym przez barbarzyńców z Rosji - podsumował w Przemyślu polityk.

Polska przyjęła 100 tys. osób z Ukrainy. "Nikogo nie zostawimy bez pomocy"

Darmowe przejazdy PKP Intercity dla obywateli Ukrainy

To nie koniec pomocy zorganizowanej przez polski rząd oraz instytucje. Tym razem z inicjatywą wyszedł przewoźnik PKP Intercity. Firma wprowadziła nieodpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczą granicę. Przepis obowiązuje od 26 lutego.

- Wprowadzamy nieodpłatne przejazdy dla obywateli Ukrainy w pociągach PKP Intercity. Kolejarze nie tylko podczas pandemii, lecz także w tak trudnych sytuacjach pozostają zawsze na służbie, odpowiadając na apel potrzebującym pomocy. Dzięki temu możliwy będzie dojazd do wybranych miast i miejscowości objętych siatką połączeń przewoźnika - powiedział podczas sobotniej konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

- Przez najbliższe cztery tygodnie obywatele Ukrainy mogą odbywać bezpłatne przejazdy naszymi pociągami w komunikacji krajowej. Jako kolejarze doskonale rozumiemy naszą społeczną misję, dlatego podjęliśmy taką decyzję. Jesteśmy przygotowani do wzmocnień połączeń. Stale monitorujemy potoki podróżnych i pozostajemy w kontakcie z Kolejami Ukraińskimi - wskazał Marek Chraniuk, prezes zarządu PKP Intercity.

