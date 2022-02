Rządowe Centrum Bezpieczeństwa informuje uchodźców z Ukrainy o możliwości schronienia się w Polsce. W związku atakiem Rosji już od czwartku 24 lutego Ukraińcy mogą przekraczać granicę bez dokumentów. Osoby te są też zwolnione z kwarantanny.

Informacje w języku ukraińskim dostępne są na stronie: www.gov.pl/web/udsc/ukraina---ua.

Pomoc Ukrainie. Czy obywatel Ukrainy wjedzie do Polski bez dokumentów?

Zgodnie z decyzją rządu, granicę mogą przekroczyć wszyscy obywatele Ukrainy, nawet ci, którzy nie mają żadnego dokumentu tożsamości. Dotyczy to też osób, których dokumenty są nieważne lub niekompletne. Wówczas stosuje się tryb art. 32 ustawy o cudzoziemcach.

Na jego podstawie, w przypadku takich osób, by wjechać do Polski, wystarczy zgoda Komendanta Straży Granicznej, udzielana podczas przekraczania granicy. Zgoda taka wydawana jest na pobyt na terenie kraju do 15 dni. Po upływie tego czasu uchodźcy będą mogli zdecydować, czy zostają w Polsce, czy wrócą na Ukrainę, jeśli sytuacja tam się unormuje.

Zasady przekraczania granicy Polski z Ukrainą

Ponadto do Polski mogą wjechać osoby na podstawie:

wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, który składany jest na polskim przejściu granicznym,

zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE i ważnej Karty Pobytu,

wizy krajowej (D) lub wizy Schengen C,

wizy z oznaczeniem D lub C, lub dokumentu pobytowy wydawany przez inne państwo Schengen

ruchu bezwizowego na podstawie paszportu biometrycznego.

Pobyt Ukraińców, którzy wjechali na podstawie paszportu lub dokumentu wydanego przez inne państwo Schengen, jest legalny przez 90 dni. W przypadku wizy wydanej przez polski organ taki pobyt jest legalny zgodnie z terminem ważności wizy oraz wskazanym w niej okresem pobytu

WAŻNE: "Jeśli już przebywasz w Polsce, nie martw się o to, że kończy Ci się legalny pobyt. Zadbamy o to, żeby Twój legalny pobyt został przedłużony" - czytamy na stronie rządu.

Osoby podróżujące ze zwierzętami - psami, kotami i fretkami - muszą mieć dokument potwierdzający szczepienie, a sam pupil musi posiadać mikrochip. Pozostałe zwierzęta - gryzonie, króliki, płazy, gady, ozdobne zwierzęta wodne, bezkręgowce, mogą wjechać do Polski bez ograniczeń, ale decyzję w tej sprawie indywidualnie podejmuje Krajowa Administracja Skarbowa już podczas przekraczania granicy.

Pomoc Ukrainie. Co po przekroczeniu granicy z Polską?

Służby graniczne uruchomiły też punkty recepcyjne przy przejściach granicznych. Tam pomocy mogą szukać osoby, które nie mają zapewnionego miejsca pobytu w Polsce. W punktach tych uchodźcy mają zapewnione: tymczasowe zakwaterowanie w Polsce, ciepły posiłek, napój, podstawową opiekę medyczną oraz miejsce na odpoczynek.

Punkty recepcyjne znajdują się w następujących miejscach:

Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk, osiedle - MAPA;

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22 - 540 Dołhobyczów - MAPA;

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22 - 523 Horodło - MAPA;

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej (zaplecze hali sportowej), ul. Jana III Sobieskiego 5, 22 - 680 Lubycza Królewska - MAPA;

Świetlica, Korczowa 155 37-552 Korczowa - MAPA;

Hala sportowa - Medyka 285, 37-732 Medyka - MAPA;

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama - MAPA;

Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne - MAPA;

Urząd do Spraw Cudzoziemców uruchomił infolinię dla obywateli Ukrainy, którzy przekroczyli granicę z Polską. Osoby te mogą dzwonić na numer: +48 47 721 75 75.

Poza tym działa też specjalna infolinia dla polskich obywateli oraz posiadaczy Karty Polaka przebywających na Ukrainie. Osoby te mogą dzwonić na numer: +48 22 523 88 80.

