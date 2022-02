Komitet Ochrony Praw Dziecka już od 40 lat tworzy świat przyjazny dziecku!

"Otwarte drzwi do szpitali dziecięcych", "Najlepszy lek MAMA", "Wychowywać bez bicia", "Do przedszkola bez płaczu", "O serce dla ucznia", "Wychowywać z poszanowaniem praw", "Wyłączenie dziecka z konfliktu rozwodowego", "Żeby sieroty przestały być sierotami", "Moja mama, mój tata, ich rozwód", "Standardy pomocy dziecku w sytuacji rozstania rodziców" - to tylko kilka akcji i kampanii Komitetu Ochrony Praw Dziecka, który od początku istnienia ma na celu przeciwstawienie się krzywdzeniu i złemu traktowaniu dzieci. Komitet był pierwszą tego typu organizacją w Europie Wschodniej. Aby symbolicznie zainaugurować rok jubileuszowy Komitetu 15 grudnia br. Pałac Kultury i Nauki w Warszawie, zaświecił się na zielono!

fot. shutterstock.com