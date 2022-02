MSZ uruchomiło specjalną infolinię dla Polaków na Ukrainie oraz osób z Kartą Polaka

Zobacz wideo Wystąpienie prezydenta Bidena po ataku Rosji na Ukrainę

"W związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę polskie MSZ uruchomiło infolinię dla obywateli polskich i posiadaczy Karty Polaka. Działa roboczy zespół KPRM-MSZ-MSWiA koordynujący działania wspierające Polaków na Ukrainie" - poinformował w czwartek 24 lutego wiceszef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Szymon Szynkowski vel Sęk. Numer infolinii: +48 22 523 88 80

Kolejny stopień gotowości Wojska Polskiego. Możliwe wezwania na granicę

Specjalna infolinia dla Polaków w Ukrainie i osób z Kartą Polaka

We współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Polonii i Polaków za Granicą Janem Dziedziczakiem stworzono "roboczy zespół" Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, MSZ i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji "koordynujący działania wspierające Polaków na Ukrainie".

- To jest informacja dla obywateli polskich i obywateli Ukrainy, którzy chcą przekroczyć granicę, ale mają Karty Polaka. Tam znajdą informacje, gdzie mają sią udać, jakie są procedury, jakie dokumenty są wymagane oraz co zrobić, by w miarę szybko i w miarę bezpiecznie dostać się do Polski, a także gdzie się zatrzymać po przekroczeniu granicy - wyjaśniał minister spraw zagranicznych Piotr Wawrzyk cytowany przy Radio Kielce. \

Wojna w Ukrainie. Punkty recepcyjne dla osób uciekających przed wojną

"Jeżeli uciekasz przed konfliktem zbrojnym na Ukrainie, zostaniesz wpuszczony do Polski. Infolinia: 47 721 75 75" - poinformował wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Błażej Pobożny. Polityk udostępnił również listę adresów punktów recepcyjnych.

Pałac Suchodolskich Gminny Ośrodek Kultury i Turystyki, ul. Parkowa 5, 22-175 Dorohusk

Przygraniczne Centrum Kultury i Rekreacji, ul. Spółdzielcza 8, 22-540 Dołhobyczów

Zespół Szkół w Horodle, ul. Piłsudskiego 58, 22-523 Horodle

Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej, ul. Jana III Sobieskiego 5, 22-680 Lubycza Królewska

Świetlica, Korczowa 155, 37-552 Korczowa

Hala sportowa - Medyka 285, 37-732 Medyka

Szkoła Podstawowa w m. Krowica Sama 183, 37-625 Krowica Sama

Była Szkoła Podstawowa w Łodynie, Łodyna 41, 38-700 Ustrzyki Dolne

