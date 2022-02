Wojna w Ukrainie. SG o uchodźcach: Będziemy przyjmować wnioski o ochronę międzynarodową

W czwartek o 4:00 czasu polskiego rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie "operacji wojskowej" i wezwał ukraińskich żołnierzy do złożenia broni.

Rzeczniczka Straży Granicznej por. Anna Michalska poinformowała przed południem, że nie zaobserwowano dotąd wzmożonego ruchu na granicy polsko-ukraińskiej, a wszystkie przejścia graniczne są otwarte.

- Będziemy reagować adekwatnie do zagrożenia - przekazała. - Jeżeli zajdzie taka potrzeba, będą wzmacniane patrole. Naszym głównym zadaniem będzie ochrona granicy zielonej i kontrola przejść granicznych, tak jak było do tej pory - powiedziała Michalska, cytowana przez TVP Info za PAP. Dodała, że SG jest gotowa kadrowo, jak i pod względem sprzętu.

Ukraińcy mieszkający w Polsce wracają do kraju. "Będę bronił domu"

Wojna w Ukrainie. Komendant główny SG: Na granicy więcej osób chce przejść do Polski, ale sytuacja jest stabilna

Około godz. 14 komendant główny gen. dyw. SG Tomasz Praga przekazał, że pogranicznicy "odnotowują wzrost osób, które chcą przekroczyć naszą granicę w ruchu osobowym w przejściach drogowych". Dodał, że "wszystkie przejścia graniczne pracują sprawnie i normalnie". - Sytuacja na odcinku granicy polsko-ukraińskiej jest stabilna, zarówno w przejściach granicznych jak i na tzw. zielonej granicy - mówił na konferencji w MSWiA.

Komendant główny także dał gwarancję, że "Straż Graniczna jest oczywiście przygotowana na zwiększony ruch osób, które będą ewakuowane w kierunku polskim, jak i na zwiększony ruch samochodów ciężarowych".

Obywatel Ukrainy o agresji ze strony Rosji: Na pewno będziemy potrzebować broni

Rzeczniczka SG: Będziemy przyjmować wnioski o ochronę międzynarodową dla uchodźców z Ukrainy

Por. Michalska zapewniła o gotowości funkcjonariuszy SG do pomocy uchodźcom z Ukrainy i przyjmowaniu wniosków o ochronę międzynarodową. Dodała, że związane z tym procedury SG "ma już przećwiczone na przykładzie Białorusi".

Podkreśliła, że w przypadku cudzoziemców przekraczających granicę z Ukrainą można mówić o dwóch grupach - osobach, które mogą być ewakuowane do Polski, a następnie trafią do swoich krajów pochodzenia, a także osoby uciekające z Ukrainy - i to one będą szukać ochrony na terytorium Polski, właśnie od nich będą przyjmowane wnioski o ochronę międzynarodową.

Donald Tusk rozmawiał z merem Kijowa. "Liczba ofiar idzie już w setki"

Szef UdsC: Uchodźcy z Ukrainy będą wpuszczani nawet bez wizy

Tymczasem reporterka TOK FM Anna Gmiterek-Zabłocka podaje, że Urząd ds. Cudzoziemców jest świadom, że część uciekających z Ukrainy do Polski osób nie będzie miała dokumentów. - Będą wpuszczani zgodnie z art. 32 ust. o cudzoziemcach i będą mogli u nas pozostać. Nawet bez wizy - zapewnił szef UdsC Jarosław Szajner.

