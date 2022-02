Jak pomóc Ukrainie? Polscy krwiodawcy gotowi oddać "najcenniejszy lek"

W nocy ze środy na czwartek (24.02) prezydent Rosji Władimir Putin rozpoczął inwazję zbrojną na Ukrainę - ogłosił rozpoczęcie "operacji wojskowej" i wezwał ukraińskich żołnierzy do złożenia broni. Jak w tej sytuacji możemy pomóc Ukrainie? Jedną z takich opcji jest oddanie krwi, która może okazać się niezbędna w leczeniu rannych. Na stronie krew.info udostępniona jest mapa z zaznaczonymi Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz ich oddziałami terenowymi.

Jak pomóc Ukrainie? "Jeśli będzie potrzeba, to nasze działania będą wzmożone"

Na Placu Władysława Biegańskiego w Częstochowie w czwartek 24 lutego od godz. 9 do 14 trwała akcja oddawania krwi. Krwiodawcy spontanicznie zareagowali na to, co dzieje się w Ukrainie i przekazali, że są gotowi pomóc - przekazał w rozmowie z TVN24 Piotr Gajda z Częstochowskiego Legionu Klubów Honorowych Dawców Krwi.

Zbiórka początkowo miała na celu wsparcie szpitali, które próbują się podnieść i wrócić do normalności po kryzysie spowodowanym pandemią COVID-19. Organizatorzy wydarzenia zapraszali "do podzielenia się cząstką siebie", a zgromadzeni podkreślali, że oddadzą krew również obywatelom Ukrainy, jeśli tylko zajdzie taka konieczność.

- Jeszcze żyjemy nadzieją, że sytuacja na Ukrainie nie sprawi, że tej krwi będzie potrzeba bardzo dużo. Natomiast, jeśli będzie potrzeba, to nasze działania będą wzmożone - mówił w TVN24 Piotr Gajda z Częstochowskiego Legionu Klubów Honorowych Dawców Krwi.

"Jeśli czujesz, że z Twoim zdrowiem wszystko w porządku, masz 18-60 lat i ważysz nie mniej niż 50 kg to 24 lutego między 9:00 a 14:00 przyjdź do krwiobusa na Plac Biegańskiego oddać najcenniejszy lek jakim można się podzielić czyli własną krew" - czytamy w opisie wydarzenia.

Ukraińcy mieszkający w Polsce wracają do kraju. "Będę bronił domu"

Zbiórka oddawania krwi na rzecz Ukraińców w Nowym Sączu

Krwiodawcy z Nowego Sącza również wyrazili gotowość do zbiórki na rzecz poszkodowanych obywateli Ukrainy. - W czwartek 24 lutego spotkaliśmy się z dyrektor Narodowego Centrum Krwi Małgorzatą Lorek. Rozmowy dotyczyły m.in. tworzenia zapasów krwi w oddziałach terenowych, w tym w naszym nowosądeckim. Mamy też apel o to, by wszystkie osoby, które chcą oddać krew, zgłaszały się do naszych jednostek terenowych. Może się okazać, że będzie bardzo potrzebna - poinformował w "Gazecie Krakowskiej" Patryk Wicher, posła Prawa i Sprawiedliwości, Przewodniczącego Parlamentarnego Zespołu ds. lecznictwa uzdrowiskowego i mundurowej służby zdrowia.

