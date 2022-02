Pociąg z uchodźcami z Ukrainy przyjechał do Warszawy. "Płaczący, wstrząśnięci ludzie"

Cały artykuł "Ukraińcy uciekają z kraju. Pierwsi uchodźcy są już w Warszawie, przyjechali pociągiem" dostępny na stronie "Gazety Wyborczej"

Pociąg ten ruszył z Kijowa w środę o godz. 18:00. Bilety skończyły się już trzy dni temu. - Straszna noc. Najmłodszy syn wyruszył z Kijowa o 18:00. Jego jedynego udało mi się przekonać do przyjazdu do Polski. Starszy syn chce zaciągnąć się do wojska. Mama nie chce przyjeżdżać - powiedziała, jak cytuje "Gazeta Wyborcza", kobieta, która odbierała swojego syna z peronu.

- Jesteśmy w Warszawie i zaraz jedziemy do Poznania. Nie mamy wizy. Będziemy o tym myśleć, gdy już poczujemy się bezpieczniej - powiedziało "Wyborczej" małżeństwo z trzyletnim synem. Z kolei obywatel Ukrainy, który pracuje w Warszawie, z pociągu odbierał trzy córki. Jak podkreślał, pociąg był pełen ludzi. - Cieszymy się, że nam się udało i jesteśmy bezpieczni. Myślami jesteśmy cały czas w Ukrainie - zaznaczył.

Atak Rosji na Ukrainę

W nocy ze środy na czwartek prezydent Władimir Putin poinformował o rozpoczęciu operacji zbrojnej w Ukrainie. Według miejscowych mediów atakowane są wszystkie większe ukraińskie miasta. Ukraińskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych poinformowało, że Rosja zbombardowała przedmieścia Kijowa. W wyniku tego ataku zginęło co najmniej sześć osób.

W Ukrainie obowiązuje stan wojenny, są osoby ranne i ofiary śmiertelne. Z Kijowa próbują wydostać się kolejne osoby. Na drogach wyjazdowych z miasta utworzyły się kilkudziesięciokilometrowe korki. Informowaliśmy też o mieszkańcach Kijowa, którzy po uruchomieniu syren przeciwlotniczych zaczęli zbierać się w schronach i metrze. Ludzie zabierają ze sobą walizki z najpotrzebniejszymi rzeczami. W miejscach tych koczują osoby starsze, dorośli, dzieci oraz zwierzęta.

Atak Rosji potępiło wiele krajów z całego świata, stosowne działania zapowiada NATO.

