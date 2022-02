Ambasador Ukrainy w Polsce z apelem do świata. "Rosja odpowie za rozpętanie wojny"

Rosja rozpoczęła inwazję na Ukrainę. W nocy polskiego czasu prezydent Władimir Putin poinformował o rozpoczęciu operacji zbrojnej. Według miejscowych mediów atakowane są obecnie wszystkie większe ukraińskie miasta. Syreny alarmowe i eksplozje słychać w większości ukraińskich miast.

Ambasador Ukrainy w Polsce Andrij Deszczycia przekazał w czwartek przed południem w rozmowie z mediami, że prezydent Wołodymyr Zełenski poinformował w rozmowie telefonicznej prezydenta Andrzeja Dudę o bieżącej sytuacji.

- Apelujemy do świata zachodniego, do naszych partnerów o zastosowanie sankcji przeciwko Rosji, tych, które były przewidziane w przypadku militarnej agresji. Sankcji, które mogą wstrzymać ataki militarne i inwazję rosyjską w Ukrainie - powiedział Andrij Deszczycia.

Jak zapewnił ambasador, "prezydent, rząd, ministerstwa, ambasady pracują, funkcjonują, oczywiście w trybie nadzwyczajnym". - Był wprowadzony też najpierw stan nadzwyczajny, a teraz stan wojenny - przypominał.

Ukraina zaatakowana. "Rosja odpowie za rozpętanie wojny"

- Mamy kontakt z rządem Polski, MSZ, Kancelarią Prezydenta, samorządami, strażą graniczną. W tej chwili nie widzimy jeszcze napływu uchodźców z Ukrainy, przejścia graniczne funkcjonują w trybie normalnym, jesteśmy przygotowani na pomoc Ukraińcom, jeżeli będą przybywać do Polski - przekazał Andrij Deszczycia.

Zełenski: Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z Rosją. Prowadzimy ciężki bój

- Jest duże zainteresowanie wsparciem Ukrainy, odbywa się dużo akcji w Warszawie i w Polsce, będziemy wdzięczni za kontynuowanie tych akcji i przesłanie do Rosji sygnału, że Rosja będzie odpowiadać za rozpętanie wojny. Traktujemy tę wojnę nie tylko jako wojnę przeciwko Ukrainie, ale też przeciwko światu zachodniemu, demokracji, cywilizacji, naszym partnerom. Liczymy na mocne wsparcie zachodu: polityczne, dyplomatyczne, wojskowe i finansowe - dodał ambasador.

Andrij Deszczycia podkreślił, że "jest to pełnowymiarowy atak, inwazja militarna Rosji na Ukrainę z kilku kierunków". - To, co widzimy teraz, to mniejsza aktywność rosyjskich wojsk, bo odczuli opór sił zbrojnych Ukrainy. Docierają do nas sygnały, że Putin czeka na poddanie Ukrainy. Na to się nie zgadzamy, będziemy walczyć w obronie swojej ziemi, swojego państwa - podreślił.