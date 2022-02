Nieoficjalnie: Pierwszy stopień gotowości bojowej w polskim wojsku. Żołnierze wzywani do koszar

W związku z wydarzeniami na Ukrainie dowództwo polskiej armii wprowadziło pierwszy stopień gotowości bojowej - podał nieoficjalnie portal Onet.pl. Oznacza to m.in. to, że żołnierze wracają do koszar, odwoływane są urlopy i wyjazdy służbowe.

3 Fot. Wojciech Kardas / Agencja Wyborcza.pl Otwórz galerię Na Gazeta.pl