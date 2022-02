Reżim Aleksandra Łukaszenki ściągał na Białoruś tysiące migrantów, których okłamał, że bez problemu przedostaną się przez Polskę będą do Niemiec i zachodniej Europy. Setki migrantów próbowały codziennie nielegalnie przekraczać granicę białorusko-polską. Straż graniczna, przy wsparciu wojska i policji, próbowała im to uniemożliwiać. Kryzys migracyjny sprawił, że rząd polski podjął decyzję o budowie muru na granicy polsko-białoruskiej.

Granica polsko-białoruska. Drogi zostały zniszczone. "To zagraża podstawowemu bezpieczeństwu"

Budowa zapory spowodowała duże zniszczenia dróg na terenie woj. podlaskiego i lubelskiego. Ciężki sprzęt oraz pojazdy wojskowe, które dostarczają materiały do budowy, doprowadziły do trwałych uszkodzeń, które miejscami zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców, zwłaszcza tych korzystających z dróg gruntowych. W "gruntówkach" pod ciężarem pojazdów i zmiennej zimowej aury powstały głębokie koleiny, nawet na ponad pół metra.

- Nie wyobrażam sobie obecnie np. dojazdu karetki pogotowia czy straży pożarnej. Ta sytuacja zagraża już podstawowemu bezpieczeństwu - powiedział "Gazecie Wyborczej" pisarz i filozof Mirosław Miniszewski.

- Wojskowe pojazdy rozjeździły drogę do tego stopnia, że praktycznie przestała istnieć. Gdy nawierzchnia zamarza, nie da się nią jechać ze względu na ogromne koleiny. To oznacza, że do domu mojego i sąsiada nie dojedzie ani karetka, ani straż pożarna, a każda wyprawa do sklepu w Kodniu to kilkukilometrowe brnięcie po błocie – opisuje swoją sytuację w "Słowie Podlasia" Lech Ścibor-Rylski, mieszkaniec gminy Kodeń.

Samorządy i mieszkańcy apelują rząd o pomoc. Sprawa trafiła już do Sejmu

Budowa muru na wschodniej granicy zdewastowała infrastrukturę drogową przygranicznych gmin i stanowi ogromny problem. Ten temat trafił na sejmową komisję. Wzięli w niej udział m.in. przedstawiciele MSWiA, Ministerstwa Obrony Narodowej oraz resortu infrastruktury. Obecni byli też wojewodowie, czyli terenowi reprezentanci rządu, oraz sami samorządowcy.

MSWiA oraz MON zapewniły, że wojsko oraz wykonawcy muru na bieżąco naprawiają szkody. Jak podał Wojciech Skurkiewicz, wiceminister obrony narodowej, armia utwardziła 280 km dróg gruntowych, ale tylko samo starostwo powiatu hajnowskiego informuje, że na jego terenie naprawy wymaga 200 km dróg powiatowych plus 150 km gminnych. Na komisji pojawiały się stanowcze głosy, że wojskowi drogowcy działają, ale skala tych prac jest zdecydowanie zbyt mała.

Samorządy przesłały do wojewodów podlaskiego i lubelskiego wyliczenia, ile, ich zdaniem, kosztować będzie odbudowa zniszczonych dróg. Podlasie wyliczyło, że potrzeba 408 mln zł. Lubelszczyzna - 137 mln zł. To ogromne koszty, dlatego też tamtejsze samorządy i posłowie apelują o pomoc finansową ze strony rządu.

