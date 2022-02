Ambasador Ukrainy w Niemczech prosi o dostawę broni i amunicji. "Czas, by Niemcy się obudziły"

Trwa inwazja wojsk rosyjskich na Ukrainę. Są pierwsze ofiary śmiertelne agresji Rosji. Ukraińskie wojsko broni się, ale potrzebuje większego zaopatrzenia militarnego. W obliczu takiego zagrożenia pomoc wydaje się być niezbędna.

Ambasador Ukrainy w Niemczech prosi rząd w Berlinie o broń defensywną i amunicję

W wywiadzie dla rbb-Inforadio, publicznej rozgłośni należącej do Rundfunk Berlin-Brandenburg, ambasador Andrij Melnyk zwrócił się do rządu w Berlinie z prośbą o dostarczenie Ukrainie broni defensywnej i amunicji. - Teraz nadszedł czas, by Niemcy się obudziły - powiedział dyplomata.

Melnyk domagał się również, aby jeszcze w czwartek w życie weszły "piekielne sankcje" wobec Rosji. - Należało to zrobić kilka tygodni temu, teraz chodzi o pomoc, a nie o solidarność – podkreślił ukraiński ambasador. Jego zdaniem "wszystkie ostrzeżenia zostały zignorowane na Zachodzie, w tym w Niemczech".

Ukraińcy twierdzą, że zestrzelili pięć samolotów i śmigłowiec

Ukraina. Pierwsze ofiary rosyjskiej inwazji. Nie żyje m.in. 17-letni chłopiec

- Jedna osoba zginęła w wyniku ataku lotniczego na miasto Browary w obwodzie kijowskim - podał przedstawiciel MSW Anton Heraszczenko. W obwodzie chersońskim w wyniku ostrzału zginął 17-letni chłopiec.

Są także ofiary śmiertelne w innych regionach. Co najmniej 8 osób zginęło, a 9 zostało rannych w rosyjskich ostrzałach - to pierwszy bilans przekazany przez ukraińskie władze. Opierając się na danych policji, Heraszczenko poinformował o ofiarach i rannych w obwodach odeskim, sumskim, donieckim. Jedna osoba zginęła także podczas ostrzału w Mariupolu.

Atak Rosji na Ukrainę. Rzecznik rządu: Mogą pojawiać się przemieszczenia ludności