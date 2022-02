Poranna rozmowa Gazeta.pl. Górnicki: Cisza w centrum Kijowa jest niespotykana

Zobacz wideo Poranna Rozmowa Gazeta.pl

Rosja zaatakowała Ukrainę. Ukraińska straż graniczna informuje również o atakach ze strony Białorusi. Szereg ukraińskich miast w czwartek rano znalazło się pod ostrzałem rosyjskich rakiet, które trafiły w ukraińskie cele wojskowe. Ludność ewakuuje się z miast.

- Jestem w samym centrum Kijowa, kilkaset metrów od Majdanu. Idąc tutaj z hotelu parę kilometrów, mogę powiedzieć, że jest bardzo cicho. To cisza niespotykana, tutaj jest godz. 9.30, miasto powinno być w zgiełku, natomiast wszyscy są napięci, oczekują tego, co będzie się dalej działo - mówił w Porannej rozmowie Gazeta.pl reporter Outriders Jakub Górnicki.

- Wszyscy śledzą media, są wpatrzeni w telefony. Na razie nie czuć większej paniki, chociaż oczywiście dużo osób zdecydowało się opuścić Kijów - dodał. Dziennikarz potwierdził, że w Kijowie i w innych miastach zawyły syreny.

- Bezprecedensowa napaść na sąsiedni kraj, bez wypowiedzenia wojny, pod pozorem niesienia pomocy dla ługańskiej i donieckiej republiki. Pełnowymiarowy atak na cele infrastruktury krytycznej, wojskowej. (...) Nastąpiła inwazja na pełną skalę, koncentrowana poza obwodami donieckim i ługańskim - tak komentował wydarzenia z ostatnich godzin gen. Mieczysław Bieniek.

Według gen. Bieńka "koncentracja sił i wybór celów na kilku kierunkach świadczy o tym, Putin jest zdeterminowany wykonać to uderzenie w sposób zdecydowany, szybki i krótki". - On na długą kampanię nie jest przygotowany. Zresztą, powiedział, że jego zamiarem nie jest okupacja Ukrainy, tylko "denazyfikacja" i "demilitaryzacja". Świadczyłoby o tym, że chciałbym doprowadzić do ustąpienia ukraińskiego rządu i zastąpienia go kimś bardziej prorosyjskim - dodał generał.

Wojna w Ukrainie. "Celem poza obiektami wojskowymi będą też obiekty państwowe"

Zdaniem gen. Bogusława Packa z Instytutu Bezpieczeństwa i Rozwoju Międzynarodowego, "to jest operacja, która zmierza do pozbawienia nerwu systemu, który pozwala Ukrainie na funkcjonowanie". - Zniszczenie lotnisk, infrastruktury wojskowej, środków komunikacyjnej, obrony powietrznej powoduje paraliż, to przemyślane działanie - wyliczał ekspert.

Jak dodał, "typowej wojny na ulicach w Charkowie i Kijowe ludzie nie widzą". - To nie jest atak na całe państwo w sensie bombardowania ulic, sklepów itd. (...) Celem będą też poza obiektami wojskowymi różnego typu obiekty państwowe związane z władzą, być może nie tylko centralną - wskazał gen. Bogusław Pacek.

Atak Rosji na Ukrainę

Wojsko informuje, że broni się przed atakiem z powietrza. Jak napisano w komunikacie, Rosja dokonała ataków rakietowych na lotniska wojskowe m.in. w podkijowskim Boryspolu, ale też Czornobajiwce, Czuhujewie i Kramatorsku.

Jak donoszą ukraińskie służby graniczne, ataków dokonano również z Białorusi. Użyto tam artylerii i broni strzeleckiej. W Donbasie ukraińska obrona powietrzna informuje, że w Donbasie siły ukraińskie zestrzeliły pięć rosyjskich samolotów i helikopter.

Rosja zaczęła inwazję na Ukrainę

W ukraińskiej stolicy od rana słychać było odgłosy wybuchów, słychać też było syreny alarmowe. Kijowianie masowo ewakuują się z miasta. Na ulicach stolicy utworzyły się wielokilometrowe korki.