"Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych polecił Stałemu Przedstawicielowi przy NATO złożenie wniosku o uruchomienie art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego. Ambasador T. Szatkowski wspólnie z grupą sojuszników złożył stosowny wniosek na ręce Sekretarza Generalnego NATO. O godz. 8:30 odbędzie się posiedzenie Rady Północnoatlantyckiej" - napisał Piotr Müller na Twitterze.

Rosja zaatakowała Ukrainę. Wniosek Polski o uruchomienie art. 4 NATO

"Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron" - możemy przeczytać w artykule 4 Traktatu Waszyngtońskiego. Co to oznacza w praktyce?

Rosja zaatakowała. W Warszawie zebrał się komitet ds. bezpieczeństwa

Jak wyjaśniał dr Jakub Olchowski z Katedry Bezpieczeństwa Międzynarodowego Wydziału Politologii i Dziennikarstwa UMCS w Lublinie w rozmowie z portalem prawo.pl, zastosowanie art. 4 Paktu Północnoatlantyckiego nie ma realnego wymiaru militarnego. Z drugiej strony to ważny mechanizm polityczny, bo jest wskazany wprost w traktacie.

- Generalnie art. 4 nie jest aż tak istotny biorąc pod uwagę, że cały proces decyzyjny w NATO to są niekończące się konsultacje w Radzie Północnoatlantyckiej, w której zasiadają przedstawiciele wszystkich państw członków Paktu. Ten artykuł jednak nie przypadkiem stoi tuż przed art. 5. Uruchomienie art. 4 ma bowiem ogromne znaczenie polityczne, bo jest to oficjalne, formalne uruchomienie NATO. Polityczny sygnał, że NATO jakiemuś zdarzeniu zaczyna się bacznie przyglądać - mówił Jakub Olchowski.

Polska już w 2014 roku wystąpiła do NATO o uruchomienie 4. artykułu. Także wtedy chodziło o atak Rosji na Ukrainę

Artykuł 4 uruchamiany jest nie wtedy, kiedy dojdzie do agresji na kraj członkowski NATO, ale kiedy sytuacja jest na tyle poważna, że NATO jako organizacja powinna się przyjrzeć danej sytuacji. Jak zaznaczył dr Olchowski, uruchomienie artykułu nie jest proste, ponieważ wymaga uzgodnień ze wszystkimi partnerami - a ci mogą mieć różne interesy polityczne.

W historii NATO artykuł 4. był już wykorzystywany już kilkukrotnie. Miało to miejsce m.in. podczas konfliktu Turcji z Syrią, na wniosek tego pierwszego kraju. Wówczas to Turcja wystąpiła o zwołanie sojuszniczych konsultacji. Na ten sam punkt postanowień powołała się w 2014 roku także Polska, którą poparły Litwa i Łotwa. Wówczas dotyczył on rosyjskiej inwazji na Ukrainę wiosną 2014 roku.

