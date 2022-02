Rosja zaatakowała Ukrainę. W Warszawie w trybie natychmiastowym zebrał się komitet ds. bezpieczeństwa

"W związku z atakiem Rosji na Ukrainę został zwołany w trybie natychmiastowym Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych, który za chwilę rozpocznie obrady" - napisał rzecznik rządu Piotr Müller na Twitterze. Wpis pojawił się tuż po godzinie 5.

"Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych polecił Stałemu Przedstawicielowi przy NATO złożenie wniosku o uruchomienie art. 4 Traktatu Waszyngtońskiego. Ambasador Tomasz Szatkowski wspólnie z grupą sojuszników złożył stosowny wniosek na ręce Sekretarza Generalnego NATO" - napisał po godzinie 6 Müller.

W skład Komitetu ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych wchodzą między innymi ministrowie obrony narodowej, spraw wewnętrznych, spraw zagranicznych i sprawiedliwości. Przewodniczącym gremium jest Jarosław Kaczyński.

Atak Rosji na Ukrainę. Rząd zwołał Komitet ds. Bezpieczeństwa Narodowego i spraw Obronnych

We wtorek 22 lutego Mateusz Morawiecki mówił, że rząd robi wszystko, by przekonać Zachód do mocnej odpowiedzi w postaci sankcji, które powstrzymałyby Putina przed kolejną fazą agresji. - Nie do wyobrażenia jest to, że na Ukrainie będą ginąć ludzie, a Zachód jak gdyby nigdy nic będzie kontynuował rozmowy z Rosją, na przykład w sprawie Nord Stream 2. Nie robi się normalnych interesów z agresorem, który narusza prawo i suwerenność innych krajów. Suwerenność Ukrainy jest też polską racją stanu. Dziś Putin i Rosja starają się naruszyć porządek. Powinniśmy robić wszystko, by nie pozwolić na tę politykę - mówił wówczas premier.

Ukraina zamknęła przestrzeń powietrzną tuż przed atakiem Rosji

Rosja zaatakowała Ukrainę w czwartek nad ranem

W czwartek 24 lutego o godzinie 3 polskiego czasu nastąpił atak wojsk rosyjskich na Ukrainę. Władimir Putin poinformował w specjalnym oświadczeniu o rozpoczęciu "specjalnej operacji wojskowej w Donbasie". Jak się jednak okazuje, atak prowadzony jest nie tylko na obszarze prorosyjskich republik Doniecka i Ługańska, ale też na południu Ukrainy oraz w głębi tego kraju. Jak informowaliśmy, doszło nawet do ataku rakietowego na lotnisko w Kijowie.

Władimir Putin twierdzi, że celem "operacji wojskowej" jest "demilitaryzacja i denazyfikacja Ukrainy". Więcej o wystąpieniu prezydenta Rosji w materiale poniżej.

Atak Rosji. Władimir Putin: Podjąłem decyzję o specjalnej operacji wojskowej