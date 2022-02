Wałbrzych. Kierowca wjechał w barierki, gdy chodnikiem szły dzieci. Dostał 5,5 tys. zł mandatu

Do zdarzenia doszło we wtorek 22 lutego około godz. 11 na ulicy 11 Listopada przy jednej ze szkół w dzielnicy Stary Zdrój w Wałbrzychu (woj. dolnośląskie). Kierowca uderzył autem w barierki ochronne oddzielające chodnik od jezdni. Gdyby pojazd je przebił, wjechałby w grupę dzieci, które w tamtym momencie szły chodnikiem. Nikomu jednak nic się nie stało.

"Mężczyzna jechał w kierunku ul. Armii Krajowej. Przed przejściem dla pieszych stracił panowanie nad kierowanym pojazdem i uderzył w barierki oddzielające chodnik od jezdni" - przekazał oficer prasowy Komendanta Miejskiego Policji w Wałbrzychu podkom. Marcin Świeży w komunikacie policji.

Wałbrzych. Kierowca bez prawa jazdy zapłaci 5,5 tys. zł

Po zatrzymaniu kierowcy przez policjantów okazało się, że nie ma on prawa jazdy. 29-latek dostał mandat w wysokości 5 tysięcy złotych za spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ponadto otrzymał 500 zł mandatu za poruszanie się pojazdem pomimo złego stanu technicznego. Mężczyźnie przyjdzie łącznie zapłacić 5,5 tys. zł. Samochód trafił na strzeżony parking.

"Policjanci sporządzili również dokumentację do wniosku sądowego o ukaranie za jazdę pomimo braku uprawnień. Jeżeli 29-latek ponownie wsiądzie za kierownicę, to jego czyn nie będzie już wykroczeniem a przestępstwem, a złamanie sądowego zakazu oznacza karę nawet do 5 lat więzienia" - przekazała wałbrzyska policja.

Jak podaje Onet, to nie pierwszy raz, kiedy 29-latek prowadził samochód bez uprawnień. Wcześniej został zatrzymany do kontroli przez pękniętą szybę i niesprawną wycieraczkę. Teraz sprawą mężczyzny zajmie się sąd.

