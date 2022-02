Radom. 5-latek został przygnieciony przez drzewo. Jest w śpiączce

Do zdarzenia doszło w poniedziałek 21 lutego ok. godz. 16 w Piastowie pod Radomiem (woj. mazowieckie). Wichury, które przeszły niedawno przez Polskę, przewróciły świerk znajdujący się na terenie posesji jednego z mieszkańców. Mężczyzna, aby usunąć powalone drzewo, próbował przeciąć je piłą spalinową. Gdy usunął pierwsze gałęzie, drzewo nagle wróciło do pionu i przygniotło bawiące się w powstałym leju 5-letnie dziecko. Chłopiec chwilę wcześniej wszedł tam niepostrzeżenie - poinformowało Radio ZET.

5-latek przygnieciony przez drzewo. "Chłopiec był nieprzytomny i nie oddychał"

Ojciec chłopca próbował ruszyć konar, ale nie dał rady. Wybiegł więc na drogę i zatrzymał przypadkowego kierowcę z prośbą o pomoc. Usiłowano przewrócić świerk przy użyciu linki holowniczej. Metoda ta jednak również zawiodła, dlatego ojciec chłopca podciął korzenie piłą spalinową. Po odcięciu korzeni po kilku minutach udało się wydostać 5-latka.

- Chłopiec był nieprzytomny i nie oddychał, więc jego ojciec razem z kierowcą przystąpili do reanimacji, przywracając mu po kilku chwilach funkcje życiowe. W międzyczasie na miejsce dotarła karetka pogotowia, która zabrała 5-latka do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu - przekazała "Super Expressowi" Prokuratura Radom-Zachód, która wszczęła postępowanie w tej sprawie.

Radom. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie

Chłopiec trafił do szpitala w bardzo ciężkim, choć stabilnym stanie. Przebywa na oddziale intensywnej opieki medycznej. Został wprowadzony w śpiączkę. Ojca chłopca przebadano pod kątem alkoholu w organizmie. Był trzeźwy. Prokuratura w Radomiu wszczęła śledztwo dotyczące nieumyślnego spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

