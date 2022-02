Pogoda. IMGW: W czwartek wiatr nawet do 100 km/h. Gdzie będzie najgorzej? Kiedy ustanie wiatr?

Z informacji synoptyków IMGW wynika, że w czwartek nie możemy liczyć na znaczną poprawę pogody. Nadal doskwierać nam będzie silny wiatr. Czeka nas też deszcz oraz pochmurne niebo, choć przejaśnień również nie zabraknie.

Pogoda. IMGW zapowiada wiatr do 100 km/h

W czwartek zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, który na wybrzeżu będzie wzrastać do dużego - podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Na północnym zachodzie oraz nad morzem może słabo popadać deszcz. Temperatura powietrza wyniesie od 5 do maksymalnie 11 stopni Celsjusza.

"Wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie i nad morzem oraz na Pogórzu Karpackim okresami dość silny, w porywach do 65 km/h, w dolinach karpackich do 70 km/h, południowy i południowo-zachodni. W Sudetach porywy do 100 km/h, w Tatrach do 90 km/h, zamiecie śnieżne" - podaje polskieradio24.pl za PAP.

W nocy z czwartku na piątek przewiduje się opady deszczu, deszczu ze śniegiem oraz śniegu, szczególnie w zachodniej połowie kraju. W Sudetach pokrywa śnieżna ma wzrosnąć o 5 centymetrów. Wiatr nadal będzie silny - na zachodzie powieje z prędkością do 65 km/h, a nad morzem i w Sudetach do nawet 80 km/h.

Pogoda przez większość dnia ma korzystnie wpływać na organizm człowieka. W północno-zachodniej części kraju w ciągu dnia początkowo korzystna biotropia pogody osłabnie do obojętnej, wieczorem natomiast pogorszy się do niekorzystnej. W pozostałych regionach warunki biometeorologiczne będą obojętne.

Pogoda. Kiedy ustanie wiatr?

Z prognozy zagrożeń IMGW wynika, że na czwartek mogą zostać wydane alerty pierwszego stopnia przed silnym wiatrem, szczególnie w rejonach nadmorskich. W kolejnych dniach wiatr powinien osłabnąć, instytut nie przewiduje kolejnych ostrzeżeń. Zagrożenie stanowić mogą jednak oblodzenia, dlatego kierowcy powinni zachować ostrożność na drogach.