Prymas Polski apeluje, by zostawić w spokoju "Kodeks Korwina". Napisał list do Morawieckiego

W środę w sprawie planów przekazania Węgrom bezcennego manuskryptu odbyła się konferencja wicemarszałka województwa kujawsko-pomorskiego Zbigniewa Ostrowskiego. - Eksperci zwracają uwagę na to, w jak niezwykle dobrym stanie jest ten wolumin, który liczy sobie ponad 400 lat. To pokazuje pieczołowitość i troskę z jaką jest traktowany. Mamy do niego prawo - podkreślił Ostrowski.

Chodzi o bogato zdobiony kodeks pergaminowy autorstwa florenckiego pisarza Naldusa Naldiusa, działającego na dworze króla węgierskiego, Macieja Korwina. Pełny tytuł manuskryptu brzmi: "Epistola de laudibus augustae bibliothecae atque libri quatuor versibus scripti eodem argumento ad serenissimum Mathiam Corvinum Panoniae regem". W tłumaczeniu na polski oznacza to: "List do Najjaśniejszego Macieja Korwina, króla Panonii, o pochwałach dostojnej biblioteki i księgach czterech wersetów napisanych na ten sam temat". "Kodeks Korwina" znajduje się w Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.

Na początku lutego grupa posłów PiS złożyła w Sejmie projekt ustawy, zgodnie z którą manuskrypt miałby zostać przekazany Węgrom. W projekcie stwierdzono, że chodzi m.in. o "dalsze umocnienie i rozwój wielowiekowej tradycji przyjaźni między Narodami Polskim i Węgierskim".

Procedurę przekazania manuskryptu Węgrom opisuje projekt ustawy złożony w Sejmie przez grupę posłów PiS. Minister w kancelarii premiera Izabela Antos przekonywała w Sejmie, że manuskrypt zapisany na 62 kartach był częścią zbiorów węgierskich, utraconych w wyniku tureckiego najazdu na Węgry w 1526 roku. Minister zaznaczyła, że wartość historyczna i symboliczna przedstawiana przez kodeks dla Węgrów odzwierciedla wartość, jaką dla Polaków ma zbroja Zygmunta Augusta. Węgry przekazały Polsce zbroję w ubiegłym roku.

Wartość manuskryptu wyceniono na 25 mln zł. Toruńska książnica miałaby dostać rekompensatę w tej wysokości z budżetu państwa.

Przekazaniu kodeksu sprzeciwia się część opozycji, ale także eksperci, naukowcy i właśnie Książnica Kopernikańska. W środę wicemarszałek kujawsko-pomorski Zbigniew Ostrowski poinformował, że abp Wojciech Polak wystosował w tej sprawie list do Mateusza Morawieckiego. Pismo zostało przekazane także władzom województwa. Jak czytamy w komunikacie na stronie urzędu, prymas ocenił, że odebranie zabytku społeczności Torunia i regionu będzie niepowetowaną stratą. "Uważam, że zabytek ten powinien pozostać w miejscu, w którym znajduje się od przeszło czterech stuleci" - stwierdził abp. Polak.

- W tej kwestii wypowiedziało się już wiele środowisk naukowych i nie było dotąd głosu, który by podnosił konieczność, motywowaną historycznie czy nawet politycznie, przekazania kodeksu na Węgry - mówił w środę wicemarszałek Ostrowski.

Władze województwa i Książnica Kopernikańska rozpoczęły zbieranie podpisów pod deklaracją ws. pozostawienia zabytku na swoim miejscu. Do środy deklarację poparło 25 tys. osób.