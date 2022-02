Pogoda na dziś - czwartek 24 lutego. Na północy i południu wiatr do 70 km/h

Synoptycy nie przewidują w czwartek obfitych opadów deszczu, ani dużego zachmurzenia. Sprawdź, naszą prognozę i dowiedz się, jaka będzie pogoda w twoim województwie.

Prognoza pogody na czwartek - 24 lutego. Termometry wskażą maksymalnie 11 stopni

Najcieplej w czwartek będzie w Krakowie, tam o godzinie 13 będzie 11 stopni. O stopień mniej wskażą termometry w województwie lubuskim, dolnośląskim oraz śląskim. Temperatura w Szczecinie i Warszawie osiągnie 9 stopni, a w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Kielcach i Rzeszowie po 8 stopni. Najzimniej będzie na wschodzie Polski. Na Ziemi Lubuskiej będzie 7, a na Podlasiu 6 stopni.

Prognoza pogody na czwartek - 24 lutego. Termometry wskażą maksymalnie 11 stopni Fot. Gazet.pl

Prognoza pogody na czwartek - 24 lutego. Na północy kraju powieje silny wiatr

Do południa duże zachmurzenie prognozowane jest na wschodnich krańcach Polski, z kolei po południu pochmurnie będzie na zachodzie. W pozostałych częściach kraju czeka nas umiarkowane zachmurzenie. Przelotne opady deszczu mogą pojawić się tylko w województwie pomorskim zachodnio-pomorskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim w godzinach wieczornych. W czwartek czeka nas silny wiatr, który powieje nawet z prędkością 70 km/h w Sudetach i na wybrzeżu. Na północy Polski wiatr osiągnie od 40 do 50 km/h, a w pozostałych regionach do 40 km/h.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał żółty alert przed oblodzeniami. Ostrzeżenie obowiązuje do czwartku do godziny 8 w województwach:

warmińsko-mazurskim,

podlaskim,

lubelskim,

mazowieckim (wschodnia część województwa),

podkarpackim (z wyłączeniem północno-zachodnich powiatów).

