Granica z Białorusią. Zakaz przebywania przy granicy zostanie przedłużony

W środę 23 lutego na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawiło się rozporządzenie MSWiA dotyczące granicy z Białorusią. Z zapisu wynika, że ministerstwo chce przedłużyć zakaz przebywania na terenach przygranicznych w województwach podlaskim i lubelskim.

Zakaz przebywania na terenach przy granicy z Białorusią będzie obowiązywał do końca czerwca

Zakaz przebywania, zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego, zaczął obowiązywać od 1 grudnia 2021 roku. Objętych nim jest 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości województwa lubelskiego - regionów, które przylegają do granicy z Białorusią.

Od 2 września do końca listopada na obszarze tym obowiązywał stan wyjątkowy. Zgodnie z prawem nie mógł on zostać przedłużony, dlatego rząd zdecydował się na wprowadzenie zakazu przebywania. Początkowo miał on obowiązywać do 1 marca.

W opublikowanym w środę projekcie rozporządzenia, które ma wejść w życie 2 marca, czytamy, że zostanie on przedłużony do 30 czerwca. Zgodnie z deklaracjami, do tego czasu ma zostać ukończona budowa zapory na granicy. Z zakazu wyłączeni są mieszkańcy tych regionów oraz osoby prowadzące tam działalność gospodarczą.

Przy granicy z Białorusią znaleziono ciało mężczyzny

Jak podała Straż Graniczna, 22 lutego na terytorium Polski próbowało przedostać się 36 osób z Białorusi. Uchodźcy to obywatele Iraku, Libanu, Kamerunu, Afganistanu, Egiptu i Senegalu. Od początku 2022 roku funkcjonariusze odnotowali ponad 1,2 tys. prób przekroczenia granicy z Białorusi do Polski.

