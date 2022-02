Rzeszów. Najnowsze informacje ws zabójstwa więziennej psycholożki. Ziobro powołał komisję

We wtorek wieczorem w zakładzie karnym w Rzeszowie odbyła się konferencja prasowa, na której wiceminister sprawiedliwości Michał Woś poinformował, że "funkcjonariuszka Służby Więziennej, pani porucznik, została zaatakowana przez osadzonego i niestety zginęła w czasie pełnienia służby".

Woś zapowiedział, że śledztwo objęte zostanie nadzorem Prokuratury Krajowej. Dodatkowo poinformował, że minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro powołał specjalną komisję, która ma zająć się badaniem sprawy.

- Jest to naprawdę ciężkie zdarzenie też dla wszystkich funkcjonariuszy SW, dla całej braci więziennej. [...] Zdarzają się napaści na funkcjonariusza i są wówczas wyciągane bardzo poważne konsekwencje. Ale z tak brutalnym zdarzeniem [...] w historii Służby Więziennej nie mieliśmy do czynienia - mówił wiceminister sprawiedliwości.

Zakład karny w Rzeszowie. Zabójstwo psycholożki

Do napaści na funkcjonariuszkę doszło we wtorek ok. godz. 13:00. O tragicznym zdarzeniu jako pierwsze poinformowało radio RMF FM. Według zebranych przez dziennikarzy informacji 37-letni Artur R., tymczasowo osadzony w areszcie w Rzeszowie, zaatakował nożyczkami 39-letnią psycholog pracującą w tamtejszym zakładzie karnym. Napastnik zadał jej siedem ciosów w okolice szyi. Kobieta była zatrudniona w zakładzie karnym od 2010 roku. Jak podają media, osierociła dwoje małych dzieci.

Zakład karny w Rzeszowie. Do zabójstwa doszło w gabinecie psycholożki

Zastępca Prokuratora Okręgowego w Rzeszowie, Arkadiusz Jarosz, poinformował, że do zabójstwa 39-letniej kobiety doszło w gabinecie psycholożki, w którym przeprowadzała ona standardowe rozmowy z osadzonymi. Według Jarosza wstęp do pokoju mają tylko osoby, które spełniają wszystkie procedury obowiązujące w Zakładzie Karnym.

Jak podali reporterzy RMF FM, w momencie ataku funkcjonariuszka przebywała w pokoju sama z napastnikiem. Prowadziła z nim rutynową konsultację psychologiczną. Nożyczki, którymi Artur R. miał zaatakować kobietę, znaleziono potem na zewnątrz budynku.

Rzeszów. Napastnik oskarżony o gwałt

Jak informuje Rzeszów News, Artur R. trafił do zakładu karnego, za zgwałcenie czterech kobiet oraz grożenie im śmiercią.

"37-latek jesienią ub. r. został oskarżony przez prokuraturę o zgwałcenie czterech kobiet w 2020 roku: 22-latki w podrzeszowskiej Rudnej Małej oraz w Rzeszowie trzech kobiet w wieku 27, 32 i 38 lat, które poznał na portalach randkowych. Kobietom groził, że je zabije. Swoim ofiarom groził pozbawieniem życia też wtedy, gdy kobiety protestowały przed robieniem im nagich zdjęć. Ofiary gwałtów były bite, podduszane, szarpane, okradane z pieniędzy. Sprawca zabierał ofiarom także ich bieliznę" - podaje Rzeszów News.

Zgwałcił, a potem odwiózł do domu

W przypadku 22-latki Artur R. miał zaczepić ją wieczorem 17 lipca 2020 r. na ul. Słowackiego. Pytając kobietę o drogę, zwabił ją do auta, a następnie wywiózł do budynku jednej z firm w Rudnej Małej i zgwałcił. Po całym zdarzeniu ok godziny 1:30 napastnik odwiózł kobietę do domu. 22- latka opowiedziała o sytuacji matce, która od razu powiadomiła policję.

Artur R. został zatrzymany dwa dni później i od tamtej pory przebywa w areszcie tymczasowym. Od początku trwania śledztwa mężczyzna nie przyznaje się do zarzucanych mu czynów. Za popełnione zbrodnie Arturowi R. groziła kara 20 lat pozbawienia wolności. Teraz, po śmierci więziennej psycholożki, osadzonemu grozi kara dożywotniego pozbawienia wolności.

Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie prok. Krzysztof Ciechanowski przekazał dla Gazeta.pl, że ze względu na bardzo dynamicznie rozwijająca się sytuację, nie jest obecnie w stanie udzielić nowych informacji. Cały czas trwają intensywne czynności. Ciechanowski dodał, że zostanie zwołana konferencja prasowa, jednak najprawdopodobniej nie odbędzie się ona dzisiaj.