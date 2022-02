Billboardy ze słowami Jana Pawła II. Wiadomo, kto za nimi stoi

Od kilku tygodni na ulicach miast można zobaczyć billboardy i citylighty ze słowami Jana Pawła II. Na reklamach widnieją m.in. takie cytaty, jak: "Odnowi oblicze Tej Ziemi!" czy "Niech zstąpi Duch Twój". Użytkownicy mediów społecznościowych zauważają, że poza hasłem nie ma żadnej informacji, co mają oznaczać te plakaty. Wiele z nich pojawia się nawet co 20 metrów na wybranych ulicach m.in. w Warszawie, Gdańsku, Gdyni, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu, Krakowie, Lublinie, Bytomiu, Chorzowie czy Tychach.

REKLAMA

Billboardy z cytatami z Jana Pawła II. Za kampanią stoi fundacja, która "zalała" Polskę plakatami antyaborcyjnymi

Reklamy pojawiają się głownie na nośnikach firmy reklamy zewnętrznej Clear Channel Poland. Dziennikarze portalu wirtualnemedia.pl zapytali przedstawicieli firmy o to, kto stoi za kampanią. Przedsiębiorstwo to odmówiła jednak odpowiedzi na to pytanie tłumacząc, że jest to tajemnica handlowa i "ze względu na szacunek do klienta CCP nie może udzielić takich informacji".

Mimo tego dziennikarzom udało się ustalić, że kampania finansowana jest przez firmę Eko-Okna, której właścicielem jest jeden z najbogatszych Polaków. Z kolei autorem kampanii jest Fundacja "Nasze dzieci" z Kornic koło Raciborza na Śląsku - znana z kampanii antyaborcyjnej z płodem w łonie matki.

Wówczas to fundacja wykupiła grafikę Rosjanki Jekateriny Głazkowej, która nie wiedziała, że jej praca zostanie wykorzystana w takim świetle. Fundacja odpowiada też za kampanię "Kochajcie się mamo i tato".

Billboardy "Kochajcie się mamo i tato" zalały Polskę. Kto za nimi stoi?

Warto dodać, że prezesem fundacji do jesieni 2021 roku był właśnie właściciel firmy Eko-Okna - Mateusz Kłosek. Na billboardy te fundacja przeznaczyła w tamtym czasie około 5,5 mln złotych, finansując je ze środków własnych. Obecnie w zarządzie Fundacji Nasze Dzieci zasiada m.in. Katarzyna Kłosek.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

Firma, która zapłaciła za billboardy, jest kierowana przez jednego ze stu najbogatszych Polaków

Jak dodają Wirtualne Media, przed rokiem Kłosek znalazł się na liście 100 najbogatszych Polaków wg. magazynu "Forbes", z majątkiem szacowanym na 674 mln złotych. Od wiosny 2020 roku do połowy 2021 roku był w radzie nadzorczej wydawnictwa Agape, które wydaje dwumiesięcznik "Miłujcie się!".

Z danych "Dziennika Zachodniego" wynika, że kapitał zakładowy Eko-Okna wynosi 2,1 mln złotych. W pierwszym kwartale 2020 roku firma miała przychody na poziomie 418 mln złotych, a zysk netto wyniósł 21 mln złotych. Poza produkcją okien i wspieraniem fundacji, firma prowadzi też w Raciborzu kawiarnie - Niebo w mieście.

Firma miała też sfinansować budowę kaplicy i klasztoru sióstr zawierzanek w Pietrowicach Wielkich. "Właściciel firmy Eko-Okna znany jest ze swojego zaangażowania religijnego. Pracownicy jego firmy wiosną 2020 modlili się o odwrócenie pandemii koronawirusa, a nawet wypuścili w tej intencji w niebo różaniec, zmontowany z balonów wypełnionych helem. W marcu przeznaczyli milion złotych na szpital w Raciborzu" - czytamy dalej.

Bibi nadciąga do Polski. Wiatr, burze i deszcz. Nawet 11 stopni w skali Beauforta