Częstochowa. Bliscy Aleksandry i Oliwii nie byli w stanie zidentyfikować ciał. Będą badania DNA

We wtorek Krzysztof R. usłyszał kolejny zarzut w sprawie. Ma on dotyczyć właśnie zamontowania kamery w mieszkaniu Aleksandry i Oliwii. Prokurator nie poinformował jednak, co znajduje się na nagraniach.

Zaginięcie Aleksandry i Oliwii. Zostaną przeprowadzone badania DNA

Jak podaje TVN24, rodzina zaginionej 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii nie podjęła się identyfikacji ciał znalezionych 21 lutego w Romanowie w województwie śląskim. - Rodzina nie była na to gotowa - wyjaśnił Krzysztof Budzik z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie po pierwszej nieudanej próbie identyfikacji zwłok.

We wtorek rodzina również nie pojawiła się, by zidentyfikować zwłoki. - Z uwagi na stan psychiczny tych osób nie były one w stanie uczestniczyć w takiej czynności. Wobec czego zapadła decyzja, że zostaną przeprowadzone badania DNA. Będą one zlecone niezwłocznie - mówił Budzik w rozmowie z TVN24. W środę odbędzie się również sekcja zwłok, która pozwoli na określenie przyczyny śmierci kobiet.

Zaginięcie Aleksandry i Oliwii w Częstochowie. Krzysztof R. usłyszał zarzut podwójnego zabójstwa

Od ponad tygodnia trwają poszukiwania 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki. Kobiety 10 lutego w niewyjaśnionych okolicznościach opuściły swoje mieszkanie w Częstochowie razem z psem rasy shiz tzu i nie odezwały się już do członków swojej rodziny. W poniedziałek 21 lutego policja odnalazła ciała dwóch kobiet oraz truchło psa w lesie niedaleko Częstochowy. Trwają ustalenia, czy to zaginione przed ponad tygodniem kobiety.

Zaginięcie mieszkanek Częstochowy. Policja potwierdza odnalezienie zwłok

W sprawie został aresztowany 52-letni Krzysztof R., któremu postawiono zarzut podwójnego zabójstwa. Mężczyzna nie przyznał się jednak do winy i nie złożył wyjaśnień w tej sprawie. Prokuratura nie poinformowała, co znajdowało się na nagraniu kamer, które zamontował mężczyzna w domu kobiet oraz jaki mógł być jego motyw.