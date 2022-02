Kraków. Odwołanie dyrektora teatru. Zarząd woj. małopolskiego wydał oświadczenie

Zobacz wideo Linie lotnicze wstrzymują loty nad Ukrainą. Co dalej?

Oficjalna informacja dotycząca odwołania Krzysztofa Głuchowskiego z funkcji dyrektora naczelnego i artystycznego Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie pojawiła się w czwartek 17 lutego. Zarząd województwa przygotował wówczas uchwałę, która rozpoczęła procedurę, a po jej opublikowaniu, w mediach zawrzało. Władze w odpowiedzi na "liczne nieprawdziwe informacje" wydały we wtorek 22 lutego oświadczenie, w którym tłumaczą motywy podjętej decyzji.

"Wszczęcie procedury odwołania Krzysztofa Głuchowskiego z funkcji dyrektora Teatru Słowackiego w Krakowie jest wynikiem stwierdzonego naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem; naruszenie stwierdzono przed premierą 'Dziadów'" - podają władze.

Dyrektor teatru wybrał osobę odpowiedzialną za czystość bez przetargu

Z udostępnionego na stronie magistratu dokumentu wynika, że powodem odwołania Krzysztofa Głuchowskiego ma być wybór osoby odpowiedzialnej za czystość teatru bez przetargu. Jak podaje zarząd województwa małopolskiego, nieprawidłowości miały zostać wykryte podczas kontroli prowadzonej od 17 września do 20 października 2021 r., czyli przed premierą "Dziadów" w reżyserii Mai Kleczewskiej - spektaklu, który małopolska kurator oświaty Barbara Nowak uznała za haniebny (choć go nie widziała).

"Krzysztof Głuchowski nie przeprowadził postępowania przetargowego na usługi kompleksowego utrzymania czystości w teatrze i zawierał kolejne odrębne umowy z wybranym przez siebie wykonawcą, czym naruszył prawo. Istotny w tym przypadku jest fakt, iż dyrektor oszacował wartość zamówienia, która wyniosła 800 tys. zł i wpisał zamówienie do planu postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Co za tym idzie, był świadomy konieczności przeprowadzenia przetargu nieograniczonego, czego jednak nie dokonał. Czynności te noszą znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych i są przedmiotem analizy podjętej przez Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie" - czytamy w oświadczeniu zarządu województwa małopolskiego.

"Ponadto, Dyrektor nie sprawował należytego nadzoru na pracownikami instytucji, którzy doprowadzili do wystąpienia strat finansowych, co zostało potwierdzone w przesłanej informacji przez RIO w dniu 29 stycznia 2019 r. W tym przypadku stwierdzono naruszenie dyscypliny finansów publicznych względem pracowników podległych dyrektorowi Krzysztofowi Głuchowskiemu. Główna Komisja Orzekająca wprost stwierdziła, że kierownik jednostki nie zabezpieczył w sposób należyty środków publicznych, wprowadził mechanizm braku kontroli wydatkowanych środków na poziomie elementarnym, co umożliwiło wystąpienie nadużyć" - podaje magistrat.

Koncert Marii Peszek, który "uderza w dobre imię Teatru i w jego wizerunek"

Kolejne zarzuty związane są z umową na koncert Marii Peszek i promowaniem "wulgarnego" wydarzenia artystki pt. "J*BIĘ TO WSZYSTKO. WIOSNA NARESZCIE!" na oficjalnej stronie teatru i w mediach społecznościowych.

"W opinii Zarządu Województwa Małopolskiego, organizacja tego typu wydarzeń na Scenie Głównej Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie aspirującego do miana Sceny narodowej, uderza w dobre imię Teatru i w jego wizerunek. Podkreślenia wymaga, że w dotychczasowej działalności Teatru koncerty muzyki rozrywkowej o ile w ogóle się odbywały, miały charakter zdecydowanie incydentalny. Tym większe zdumienie wywołuje decyzja Dyrektora Teatru o organizacji koncertu jawnie obrazoburczego i konfrontacyjnego" - czytamy w oświadczeniu.

Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o działalności teatru

Zarząd województwa małopolskiego zarzucił również dyrektorowi Głuchowskiemu odstąpienie od realizacji umowy z dnia 23 października 2018 roku " w sprawie warunków organizacyjno-finansowych działalności Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie oraz programu jego działania". Pod argumentem zostały wymienione trzy przykłady. Obok organizacji koncertu Marii Peszek i narażania na szwank imienia instytucji, znajduje się rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji.

"Rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji o działalności Teatru, m.in: podanie przez Pana Dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego w mediach, iż Teatr nie złożył wniosków do Programów MKiDN 2022, natomiast w przesłanym przez Teatr zestawieniu projektów, na których realizację Teatr aplikował o środki ze źródeł zewnętrznych, ujęto 4 projekty złożone do programów MKiDN 2022" - tłumaczy zarząd.

Prezydent Jacek Majchrowski będzie mediował, by powstrzymać odwołanie dyrektora Głuchowskiego

W poniedziałek (21 lutego) na Facebooku prezydenta Krakowa Jacka Majchrowskiego pojawił się wpis: "Podjąłem się mediacji w sprawie dyr. Krzysztofa Głuchowskiego z Teatru im. Słowackiego. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy".

- Rozmawiałem już z marszałkiem Kozłowskim i prezesem ZASP-u [Związek Artystów Scen Polskich - red.]. Teraz rozmowy będą się toczyły dwutorowo. Przez prezesa ZASP w ministerstwie i przez mnie w urzędzie marszałkowskim - wyjaśnił mediom prezydent Majchrowski, co cytuje "Wyborcza". Pytany o prognozy, odpowiedział, że rozmowy są na "dobrej drodze", by załagodzić spór. Jak pisze "GW", prezydent Majchrowski dodał, że jego zdaniem nie ma podstaw prawnych do odwołania Głuchowskiego z funkcji dyrektora teatru.

