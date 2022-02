Pogoda na dziś - środa 23 lutego. Pochmurna aura i deszcz. IMGW ostrzega przed silnym wiatrem

"W tym tygodniu Polska pozostanie pod wpływem kolejnych niżów przemieszczających znad Atlantyku na wschód wraz z układami frontów. Do środy pozostanie z nami wietrzna pogoda z opadami, głównie deszczu i deszczu ze śniegiem" - informują eksperci Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W środę Polska znów dostanie się pod wpływ głębokiego niżu, czego skutkiem będzie wzrost prędkości wiatru.

Pogoda na dziś - środa 23 lutego. Dzień pod znakiem deszczu

W środę 23 lutego możemy spodziewać się intensywnych opadów deszczu oraz dużych zachmurzeń. Przejaśnienia wystąpią jedynie na północnym zachodzie. Temperatura nie spadnie poniżej zera. Najcieplej będzie w Gorzowie Wielkopolskim. Tam termometry wskażą aż 8 stopni Celsjusza. O jeden stopień mniej wyniesie w Bydgoszczy, 7 stopni Celsjusza. W Gdańsku, Katowicach, Koszalinie i Krakowie mieszkańcy odczują 6 stopni Celsjusza, a w Lublinie i Kielcach 5. Wyjątek stanowią Sudety. Słupki rtęci pokażą tam minimalnie od -3 stopni Celsjusza do 3 stopni Celsjusza. Ponadto może dojść do zawiei i zamieci śnieżnych. Prędkość wiatru w tym rejonie osiągnie do 100 km/h. Eksperci przewidują również przyrost grubości pokrywy śnieżnej W Sudetach Zachodnich, od 8 cm do 10 cm.

Ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem

Synoptycy IMGW wydali ostrzeżenia o silnym wietrze 1 stopnia dla północnych części woj. pomorskiego, zachodniopomorskiego oraz dla dolnośląskiego. Możliwe są tam porywy dochodzące do 90-100 kilometrów na godzinę. Nad Morzem Bałtyckim spodziewany jest silny sztorm. Alerty obowiązują od nocy z wtorku (22.02) na środę (23.02), mogą zostać wydane kolejne ostrzeżenia.

W całym kraju przeważać będą niekorzystne warunki biometeorologiczne. Po południu mogą osłabnąć do obojętnego. Wieczorem na zachodzie warunki poprawią się do korzystnych.

