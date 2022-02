Amerykańskie Strykery jadą przez Polskę. Ćwiczenia Saber Strike 2022

Kolumna wozów opancerzonych US Army przemierzy w poprzek całą Polskę. Amerykanie z bazy w Niemczech jadą do krajów bałtyckich, ale po drodze zatrzymają się na ćwiczenia z polskim wojskiem. To element większej operacji US Army w naszym rejonie.

5 Fot. 17. BZ Otwórz galerię Na Gazeta.pl