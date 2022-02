Ustawa o obronie ojczyzny. Kaczyński o "radykalnej rozbudowie armii" i odstraszaniu wroga

- Nie wiem, co zrobią Ukraińcy, ale to jest obciążone niebezpieczeństwem starcia zbrojnego na dużą skalę, czyli wojny. Jeśli sytuacja będzie się zaostrzać, to musimy się spieszyć - mówił we wtorek Jarosław Kaczyński po posiedzeniu polskiego rządu. Omawiano na nim m.in. projekt ustawy o obowiązku obrony ojczyzny.

Rząd zajmie się ustawą o obronie ojczyzny. "Ma zabezpieczać Polskę przed Rosją"

Jarosław Kaczyński o ustawie: Ma umożliwić radykalną rozbudowę armii

- To ustawa, która ma uporządkować zagmatwane dziś prawo odnoszące się do kwestii obrony państwa. Przede wszystkim jest to ustawa, która ma stworzyć podstawy prawne, także stworzyć instrumenty finansowe, dla radykalnej rozbudowy naszej armii zarówno jeśli chodzi o jej wielkość, jak i jej uzbrojenie - tłumaczył wicepremier ds. bezpieczeństwa.

- Polska musi dysponować silami, które będą zdolne odeprzeć atak i które będą na tyle silne, by do tego ataku nie doszło. By ich siła wystarczyła, by taki atak odstraszyć - podkreślał Kaczyński.

Ustawa o obronie ojczyzny ma trafić do Sejmu na możliwie najbliższym posiedzeniu i ma wejść w życie 1 lipca 2022 r.

Ustawa o obronie ojczyzny to 300 tys. żołnierzy

Główne założenia ustawy to zwiększenie liczebności armii do ok. 300 tys. żołnierzy, nowe zasady rekrutacji, awansów oraz wynagrodzenia dla żołnierzy zawodowych. Projekt wprowadza też pojęcie służby ochotniczej. Po 28-dniowym szkoleniu podstawowym każdy, kto wyrazi taką wolę, będzie mógł przejść szkolenie dodatkowe i zostać żołnierzem.

Przygotowany przez resort obrony projekt liczy około 720 przepisów. Ustawa miałaby zastąpić kilkanaście obecnie obowiązujących aktów prawnych, które regulują funkcjonowanie sił zbrojnych, między innymi przepisy o powszechnym obowiązku obrony, które pochodzą z 1967 roku.

