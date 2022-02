Grodzisk Mazowiecki. Mówił, że wiezie kołdry, policji nie spodobał się zapach. 44-latek zatrzymany

Policjanci z Grodziska Mazowieckiego zatrzymali do kontroli 44-letniego kierowcę poruszającego się autostradą A2. Mężczyzna twierdził, że przewozi kołdry i materace. Jak się okazało, w bagażniku miał narkotyki. I to aż ponad 100 kilogramów. Trafił do aresztu.

6 Policja Warszawa Otwórz galerię Na Gazeta.pl