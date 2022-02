Łódź. W centrum miasta "odkryto nową rzekę". Absurdalna pomyłka magistratu

Tablica z mapą to element tzw. ścieżki dydaktycznej Bulwarów nad Łódką. Taką nazwą magistrat określił połączenie dwóch parków Helenów i Ocalałych, które za 400 tys. zł zamienił w nowy teren rekreacyjny. Umieszczona na niej mapa wskazuje, że przez Łódź płynie rzeka, tyle że zgodnie z klasyfikacją, poza odcinkami Neru i Bzury w mieście nie ma rzek...

REKLAMA

Zobacz wideo Ast o uznaniu niepodległości republik Ługańskiej i Donieckiej przez Putina: Jest to fikcja

Łódź. Magistrat "odkrył" rzekę w centrum miasta

Przed rozwojem przemysłu włókienniczego przez Łódź płynęło 19 niewielkich rzek lub strumieni. Od wielu lat większość z nich jest zabetonowana, zamieniona w kanały ściekowe, a ich niewielkie koryta można zobaczyć na obrzeżach miasta, ale z pewnością nie na trasie WZ, czyli głównej arterii komunikacyjnej łączącej wschodnią i zachodnią część Łodzi.

Według mapy zamówionej przez łódzki magistrat przez środek tego miasta płynie rzeka, do tego odkrytym korytem, właśnie po odcinku tamtejszej trasy WZ. To również jedna z najważniejszych linii tramwajowych w mieście z charakterystycznym przystankiem, zwanym przez łodzian "stajnią jednorożców".

Według nowej mapy przez ten przystanek płynie odkrytym korytem rzeka Łódka. Wpadek na mapie jest jeszcze więcej, ale żadna z nich nie wzbudziła takich żartów i kpin, jak "stworzenie" rzeki w samym centrum miasta.

Bibi nadciąga do Polski. Wiatr, burze i deszcz. Nawet 11 stopni w skali Beauforta

Łódź. Internauci szydzą z władz miasta. Te zapowiedziały wprowadzenie poprawek

W poniedziałek mapa stała się hitem internetowego forum SkyscraperCity. Łódzcy internauci byli zaszokowani "odkryciem" Urzędu Miasta Łódź. Tego samego dnia mapę omówił na swoim facebookowym profilu (Kosmografie) Kosma Nykiel, podróżnik, aktywista, fotograf.

"Przyznam, że jestem zszokowany, że zapewne przeszło to przez kilka szczebli w UMŁ, robił to grafik, zatwierdzał ktoś jeszcze i kto inny odbierał inwestycję i nikt, absolutnie nikt się nie zorientował, że Łódka wcale nie płynie w wykopie trasy WZ, Ogród Botaniczny nie znajduje się na rogu Piłsudskiego i Sienkiewicza, a pałac Poznańskiego to nie siedziba Radia Łódź?" – napisał Nykiel.

W poniedziałek Tomasz Piotrowski, urzędnik łódzkiego magistratu, odpisał aktywiście na Facebooku: "Jutro nie będzie", ale we wtorek rano mapa wciąż widniała na tablicy. Z pewnością ta wpadka będzie długo pamiętana władzom Łodzi.

Wirus Lassa pojawił się w Europie. Objawy gorączki krwotocznej [LISTA]