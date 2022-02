Bibi nadciąga do Polski. IMGW: Wiatr, burze i deszcz. Nawet 11 stopni w skali Beauforta

Pogoda w ostatnich dniach nie rozpieszcza nie tylko Polaków, ale i mieszkańców niemal całej Europy. Przez Stary Kontynent dopiero co przeszedł orkan Eunice, który wyrządził wiele szkód i przyczynił się do śmierci kilku osób. Teraz nad nasz kraj nadciąga niż Bibi i on także będzie niebezpieczny.

REKLAMA

Zobacz wideo Prognoza długoterminowa IMGW. Jaka pogoda w wakacje?

Niż Bibi zmierza ku Polsce. Będą burze, deszcz i silny wiatr

Pogoda ma zmienić się już w nocy z wtorku na środę. Niż Bibi przyniesie wiatr, który w porywach może sięgać do 90 km/h. IMGW wydało ostrzeżenie przede wszystkim dla północnej części kraju. Nad Morzem Bałtyckim prognozowany jest silny sztorm, do nawet 11 stopni w skali Beauforta. Alert drugiego stopnia obowiązuje w nadmorskich powiatach woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego, natomiast pierwszego stopnia - na pozostałym obszarze kraju, z wyłączeniem woj. podlaskiego, lubelskiego oraz zachodnich części woj. warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

"Przy obecnym napełnieniu Bałtyku (549 cm) przekroczone zostaną stany ostrzegawcze, a na Wybrzeżu Wschodnim oraz w rejonie Zatoki Pomorskiej również stany alarmowe" - czytamy w komunikacie. Meteorolodzy ostrzegają jednak przed silnym wiatrem i intensywnymi opadami na terenie całej Polski, a miejscami mogą wystąpić również burze.

Deszcz ma mocno wpłynąć na drastyczny wzrost poziomu w zbiornikach wodnych. Największe wzrosty, nawet powyżej stanów ostrzegawczych, spodziewane są przez IMGW w zlewniach lewostronnych dopływów środkowej Odry, gdzie opady będą najwyższe. Temperatura powinna oscylować od 2 st. C do 6 st. C. w zachodnich częściach Polski.

Czarny dzień dla Europy. "Rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę"

Bibi nie zagości u nas na długo. Wyraźna poprawa pogody powinna nastąpić już w czwartek

Na szczęście Bibi nie pozostanie w Polsce na dłużej. Synoptycy przewidują znaczną poprawę pogody już w czwartek i wyczekiwane odejście wiatru, od którego będziemy mogli trochę odpocząć.

Przeczytaj więcej podobnych informacji na stronie głównej Gazeta.pl.

"Wiatr osłabnie, a temperatura podskoczy do 10 st. C. "Od soboty wiatr skręci na kierunki północne i spodziewamy się ochłodzenia. Miejscami będzie padał deszcz ze śniegiem i śnieg, ale dominować będzie słoneczna pogoda. Temperatura w nocy będzie spadać do około 0 st. C, -2 st. C, a w dzień wyniesie od 2 st. C do 6 st. C" - przewiduje IMGW.

Rosja-Ukraina. Obrady z udziałem Władimira Putina były nagrane?