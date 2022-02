Marek Ast o sankcjach wobec Rosji: Czołgi na terenie Ukrainy to już jest wojna. Nie ma na co czekać

Zobacz wideo Marek Ast z PiS gościem Porannej Rozmowy Gazeta.pl

W poniedziałek wieczorem Władimir Putin podpisał dekret o uznaniu niepodległości separatystycznych regionów Ukrainy: ługańskiego i donieckiego. Marek Ast, z wykształcenia prawnik, w Porannej Rozmowie Gazeta.pl został zapytany o to, czy "te dwa nowe, niepodległe państwa istnieją, czy to fikcja". - Absolutnie jest to fikcja, ponieważ takie nowe państwa musi uznać społeczność międzynarodowa, a już jest zdecydowana reakcja, chociażby OBWE. Jest to absolutnie ingerencja niedopuszczalna w suwerenność Ukrainy - powiedział.

- Rząd ukraiński i prezydent Zełenski cały czas zabiegają o sankcje. Tych sankcji zdecydowanych ciągle jeszcze nie ma. Ze strony Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych jest oczekiwanie na krok ze strony Putina, a ten krok nastąpił, bo de facto mamy do czynienia z agresją. W sensie prawnym uznanie dwóch samozwańczych republik plus rosyjskie czołgi na terenie Ukrainy to już jest tak naprawdę wojna. Więc nie ma na co czekać. Trzeba realizować to, co było zapowiadane - dodał. - Myślę, że odcięcie Rosji od międzynarodowego rynku finansowego by najbardziej Putina zabolało - podkreślił. Marek Ast został również zapytany o kwestię Nord Stream 2. - My jesteśmy przeciwni od samego początku budowie. Ze strony Komisji Europejskiej kwestia uruchomienia Nord Stream 2 powinna już być postawiona na ostrzu noża - powiedział.

Napięta sytuacja wokół Ukrainy

Zeszłej doby, w wyniku ataków sił wspieranych przez Rosję, zginęło dwóch ukraińskich żołnierzy. Kilkunastu zostało rannych. Do ataków minionej doby dochodziło wzdłuż całej linii rozdziału sił. Ukraińskie wojsko donosi o 84 ostrzałach w większości z użyciem artylerii kalibru 120, 122 i 152 mm.

Poprzedniej doby wiele ataków ze strony sił prorosyjskich skierowanych było w stronę infrastruktury cywilnej. Ostrzelano m.in. elektrociepłownię w mieście Szczastia. Od północy do godzin porannych dokonano trzech ostrzałów.

We wtorek Mariusz Błaszczak potwierdził, że "że siły rosyjskie weszły na terytorium samozwańczych republik w Ukrainie i tym samym naruszyły granice". - Zostało naruszone prawo międzynarodowe i nie ma na to przyzwolenia - powiedział. - Oczekujemy poważnych, a nie symbolicznych sankcji wobec Rosji. Tylko one mogą zatrzymać odbudowę imperium rosyjskiego przez Władimira Putina. [...] Reakcja na agresję w 2014 roku była dość słaba i dlatego dzisiaj mamy kolejny jej etap. Tak jak mówił śp. prezydent Lech Kaczyński "dziś Gruzja, jutro Ukraina a później kraje bałtyckie i Polska". Potrzebne są poważne sankcje - dodał.

