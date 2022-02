"Wypadek z udziałem busa. Kierowca pojazdu stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w bariery energochłonne na 483 km autostrady A4 w kierunku Rzeszowa na wysokości miejscowości Łętowice. Zablokowany ruch w kierunku Rzeszowa, w kierunku Krakowa odbywa się pasem awaryjnym" - czytamy we wpisie 112malopolska.pl.

Tragiczny wypadek na autostradzie A4 w Małopolsce. W wypadku busa zginęły cztery osoby

Jak informuje portal, strażacy musieli użyć narzędzi hydraulicznych, by wydobyć z pojazdu sześć osób, które podróżowały busem. Trzy osoby zmarły na miejscu. Jedną reanimowano, jednak jak poinformowały służby przed godziną ósmą rano, nie przyniosła ona skutku.

Z ustaleń RMF24 wynika, że bus osobowo-dostawczy wjechał najpierw w tył samochodu ciężarowego, a następnie uderzył w bariery energochłonne. Okoliczności wypadku wyjaśnia małopolska policja.

Na miejscu wylądował też śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. - W busie podróżowało sześć pracowników firmy budowlanej z powiatu oświęcimskiego jadący do pracy na Podkarpacie - przekazał mł. insp. Sebastian Gleń z małopolskiej policji.

Służby kierują na objazdy - zjazdem z A4 na węźle Brzesko na DK94 - powrót na A4 możliwy na węźle Tarnów Mościce lub Tarnów Centrum. Przewidywany czas utrudnień na tym odcinku to około trzech godzin (ruch powinien wrócić około godziny 11).

W 2020 roku na policję zgłoszono 23 540 wypadków drogowych. W porównaniu do 2019 roku jest to spadek o 22,3 proc. W wyniku tych zdarzeń śmierć poniosło 2 491 osób. Jest to także niższy wynik, niż rok wcześniej - wówczas w wypadkach zginęło 2 909 ofiar (spadek o 14,4 proc.). W 2020 roku w wypadkach ranne zostały 26 463 osoby, w tym 8 805 ciężko (spadek o 25,4 proc.). Dane z 2021 roku zostaną opublikowane przez policję na przełomie lutego i marca.

