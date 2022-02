Przy granicy z Białorusią znaleziono ciało mężczyzny. "Był w grupie Syryjczyków"

Informacja o śmierci mężczyzny pojawiła się w poniedziałek w mediach społecznościowych. "Zmarł migrant. W Polsce. Jak twierdzą jego towarzysze, najprawdopodobniej zmarłym jest 26-letni Ahmed z Jemenu" - pisał na Twitterze dziennikarz Piotr Czaban. W kolejnym wpisie powiadomił, że policja już wie o sprawie.

REKLAMA

Straż Graniczna: Białoruscy żołnierze strzelili z broni sygnałowej

Puszcza Białowieska. "Zmarły utonął w bagnach"

"Zmarły był w grupie Syryjczyków. Utonął na bagnach w Puszczy Białowieskiej. Było to tydzień temu. Syryjczycy ostatecznie zostali zatrzymani przez Straż Graniczną i wywiezieni na Białoruś. Zapisali lokalizację, gdzie pozostało ciało. Dzisiaj, niestety, te informacje się potwierdziły" - dodał Piotr Czaban.

Rzecznik podlaskiej policji wyjaśnił w rozmowie z Onetem, że ciało mężczyzny znaleziono w lesie w trudno dostępnym i podmokłym terenie w okolicach Topiła. Na miejscu są policjanci - przekazał podinsp. Tomasz Krupa. Wcześniej pojawiła się informacja, że pracownik naukowy zauważył ślady człowieka w trudnodostępnym regionie. Po zgłoszeniu służby rozpoczęły poszukiwania w powiecie hajnowskim.

Więcej informacji o sytuacji na granicy polsko-białoruskiej przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Kolejny protest głodowy w Wędrzynie. Grupa Granica: Strajkuje 105 osób

Granica polsko-białoruska. Wciąż obowiązuje zakaz przebywania

Od początku tego roku Straż Graniczna odnotowała ponad 1,2 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy z Białorusi do Polski. W 2021 r. było to 39,7 tys. prób - w samym październiku było 17,5 tys. prób.

Na pograniczu polsko-białoruskim cały czas obowiązuje zakaz przebywania. Został wprowadzony 1 grudnia i ma potrwać do 1 marca (z możliwością skrócenia lub wydłużenia). Obejmuje on 115 miejscowości województwa podlaskiego i 68 miejscowości lubelskiego. Zgodnie z przepisami, osoby, które chcą wjechać do strefy, a jej nie zamieszkują, muszą ubiegać się o pozwolenie komendanta Straży Granicznej. Dotyczy to w szczególności dziennikarzy.