Abp Stanisław Gądecki ws. uchodźców z Ukrainy: Apeluję o otwarte i gościnne serca

Abp Stanisław Gądecki, apelując do Polaków o pomoc Ukraińcom, tłumaczył, że "każdy ma prawo do życia w pokoju i bezpieczeństwie". "Każdy ma prawo szukać dla siebie i swoich najbliższych warunków zapewniających mu bezpieczne życie" - napisał przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki w apelu ws. uchodźców z Ukrainy.

Abp Stanisław Gądecki zaapelował o pomoc Ukraińcom. Do akcji dołącza Caritas

"Dzieje Polski dowodzą, że w naszej Ojczyźnie od wieków znajdowali schronienie ci, którzy - szanując polską kulturę i prawo - uciekali od prześladowań i nienawiści. W ostatnich latach Polska otwarła swoje podwoje dla przybyszów z Ukrainy, którzy mieszkają wśród nas, pracują razem z nami, modlą się w polskich kościołach i uczą się w polskich szkołach" - brzmi fragment apelu Stanisława Gądeckiego.

Rosja i Białoruś przygotowują się do ćwiczeń. Są zdjęcia satelitarne

"Niech nasza gościnność wobec uchodźców znajdzie swój konkretny wyraz we wsparciu, jakiego chcemy im udzielać przy pomocy naszych organizacji charytatywnych - Caritas Polska, Caritas diecezjalnych i parafialnych oraz innych stowarzyszeń. Caritas Polska przygotowała dodatkowy program wsparcia dla uchodźców z Ukrainy w przypadku dalszej eskalacji napięcia i działań zbrojnych" - czytamy dalej na stronie episkopatu.

Ewakuacja z Donbasu. Rosyjskie obwody wprowadzają stan nadzwyczajny

Jak informuje Informacyjna Agencja Radiowa (IAR), coraz więcej rosyjskich obwodów wprowadza stan nadzwyczajny w związku z przyjazdem uchodźców z Donbasu. W piątek separatyści z Ługańska i Doniecka ogłosili masową ewakuację. Do Rosji są wywożone kobiety, dzieci i osoby w podeszłym wieku. W ocenie części rosyjskich komentatorów to element prowokacji, która może posłużyć jako pretekst do rozpoczęcia przez Rosję działań zbrojnych.

Przymusowa ewakuacja z Donbasu. "Ludzie wracają do domu na własną rękę"

Nie wiadomo dokładnie, ilu uchodźców z Donbasu wjechało dotychczas do Rosji. Według różnych źródeł od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy. Rosyjskie media państwowe podają, że uchodźcy są rozmieszczani w namiotowych miasteczkach, sanatoriach i szkołach w kilku obwodach Rosji, między innymi w rostowskim, kurskim i woroneskim. Według tych doniesień 43 regiony Federacji zgłosiły gotowość przyjęcia mieszkańców Donbasu.