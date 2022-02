Częstochowa. Policja potwierdza odnalezienie zwłok dwóch osób oraz psa. "Kilkadziesiąt centymetrów pod ziemią"

- W poniedziałek do południa policjanci zwłoki jednej osoby - jest to kobieta - oraz truchło psa - przekazała dziennikarzom podkom. Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka policji w Częstochowie. Podkreśliła, że obecnie tożsamość osoby jest "przedmiotem dalszych badań i oględzin prowadzonych pod nadzorem prokuratora". Jak dodała, funkcjonariusze nie wykluczają, że "są to zwłoki jednej z poszukiwanych częstochowianek".

Zaginięcie mieszkanek Częstochowy. Policja odnalazła zwłoki

Policjantka sprecyzowała, że odnalezione ciało "było zakopane w ziemi".

- Wczoraj rozpoczęliśmy tutaj poszukiwania, ponieważ ze skrupulatnie przeprowadzonych działań operacyjnych wynikało, że w tym miejscu widziany był ford focus należący do zaginionej 45-letniej kobiety - poinformowała.

Wczesnym popołudniem, na drugim spotkaniu z dziennikarzami, przedstawicielka częstochowskiej policji poinformowała, że w trakcie poszukiwań znaleziono drugie ciało. Jak przekazała, znajdowało się "kilka metrów" od miejsca, w którym odnaleziono pierwsze zwłoki.

Zaginięcie Aleksandry i Oliwii Wieczorek. Policja ma nowy trop

"Dzisiaj, podczas poszukiwań zaginionych Aleksandry W. oraz jej 15-letniej córki, policjanci odnaleźli ciało najprawdopodobniej jednej z zaginionych" - poinformowała przed konferencją śląska policja. Jak poinformowano, ciało znajdowało się kilkadziesiąt centymetrów pod ziemią. "W tej chwili trwają czynności zmierzające do odsłonięcia tego terenu, następnie pod nadzorem prokuratora grupa dochodzeniowo-śledcza zabezpieczy wszystkie dowody i ślady oraz przeprowadzi oględziny. Tylko w dzisiejszych poszukiwaniach brało udział ponad 120 policjantów z KWP w Katowicach, Wrocławia, KMP Częstochowy oraz KGP, wspierają nas również strażacy z PSP w Częstochowie" - czytamy w komunikacie.

Zarzut podwójnego zabójstwa

Poszukiwania 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii trwają już ponad tydzień. Kobiety 10 lutego w niewyjaśnionych okolicznościach opuściły swoje mieszkanie w Częstochowie razem z psem rasy shiz tzu i już nie nawiązały kontaktu z rodziną. W sprawie aresztowano 52-letniego Krzysztofa R., któremu postawiono zarzut podwójnego zabójstwa. Podejrzany nie przyznał się do winy i nie złożył wyjaśnień. Ze względu na dobro śledztwa prokuratura nie ujawnia żadnej z badanych hipotez. Nie podano też, jaki mógł być motyw zbrodni, o której popełnienie podejrzewany jest sąsiad kobiet.

