Uczniowie 11 województw od poniedziałku nie uczą się w trybie zdalnym, lecz stacjonarnym. W pozostałych pięciu województwach uczniowie korzystają z ferii zimowych. Ostatnia tura zimowego wypoczynku rozpoczęła się w poniedziałek 14 lutego i obejmuje uczniów z następujących województw: lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego, śląskiego.

Nauka zdalna skrócona. Przemysław Czarnek: Nie przewidujemy powrotu do nauki zdalnej

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej, że na razie nie ma planów powrotu do zdalnej nauki. - Udało się od 1 września kontynuować naukę stacjonarną prawie do samych świąt. I poza kilkoma dniami wokół okresu świątecznego i teraz tymi dwoma tygodniami przy okazji ferii zimowych ta nauka była stacjonarna - mówił minister.

- Co nie oznacza, że nie ma zagrożeń. One również są na horyzoncie, dziś jednak nie przewidujemy powrotu do nauki zdalnej. Zatem uczniowie wracają z uśmiechami na twarzy do wspólnoty - dodał Przemysław Czarnek.

Zawieszenie nauki zdalnej. Ograniczenie nie obejmowało m.in. przedszkolaków

Od czwartku 27 stycznia uczniowie klas V-VIII oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych uczyli się zdalnie. Nauka stacjonarna wciąż jednak dotyczyła szkół podstawowych w zakresie klas I-IV, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, czyli tzw. zerówek oraz wszystkich typów placówek wychowania przedszkolnego.

Powrót dzieci do szkół od 21 lutego nie dotyczy wszystkich uczniów

Nauka stacjonarna dotyczyła też młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, a także specjalnych ośrodków wychowawczych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.